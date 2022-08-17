الدبيبة يوجه بإطلاق برنامج وطني لعلاج العقم

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بإطلاق برنامج وطني خاص لعلاج العقم.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الثلاثاء، مديري مراكز العقم في طرابلس والبيضاء، ومستشفى العقم بنغازي، ووحدة العقم بالعيادة المجمعة بطريق المطار بالعاصمة، ووحدتي العقم بالبيضاء والمرج، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وطلب الدبيبة من الحضور تقديم مقترحاتهم بخصوص البرنامج، والبدء بفلترة الحالات في وحدات العقم والخصوبة، واختيار التي تحتاج إلى تدخل جراحي.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة المشكلات والصعوبات التي تواجه مستشفيات ومراكز العقم في البلاد، وسبل تذليلها ومعالجتها، حيث أبدى الحضور استعدادهم وجاهزية مرافقهم الطبية لعلاج حالات العقم داخل ليبيا، كما أكد الدبيبة دعمهم بكل الإمكانات اللازمة للبدء فورا ببرنامج علاج العقم.