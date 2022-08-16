Atwasat

مكتب حقوق الإنسان بـ«الداخلية» يطالب بإلغاء «إدارة مكافحة الأنشطة المضادة»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 أغسطس 2022, 06:59 مساء
مكتب حقوق الإنسان بـ«الداخلية» يطالب بإلغاء «إدارة مكافحة الأنشطة المضادة»
شعار وزارة الداخلية. (الإنترنت)
alwasat radio

طالب مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الداخلية المكلف، بدرالدين التومي، اليوم الثلاثاء، بإلغاء «الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية»، كذلك إلغاء دورة التجنيد الجديدة الخاصة بهذه الإدارة.

وجاء خطاب المكتب بعد إعلان الإدارة العامـة للتدريب التابعة لوزارة الداخلية أخيرًا، فتح باب القبول لدورة تجنيد جديدة لصالح «الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية»، المضافة إلى الهيكل التنظيمي للوزارة بموجب القرار رقم «558» لسنة 2021.

وحض مكتب حقوق الإنسان التابع للوزارة وزير الداخلية المكلف على «التدخل العاجل والإيعاز للإدارة العامة للتدريب بإيقاف هذا الدورة»، ومخاطبة رئيس مجلس الوزراء لإلغاء «إدارة مكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية»، معتبرًا أن هذه المسميات «غير منضبطة وسقطت من القاموس الجديد للدولة الليبية لما تشكله من خطورة بالغة على حريات وحرمات المواطنين وضيوف ليبيا من الأجانب».

وقال المكتب إن الصلاحيات الممنوحة لهذه الإدارة وفق القرار المذكور «تتقاطع» مع اختصاصات أجهزة رسمية أخرى مثل وزارة الداخلية وجهاز المخابرات والمباحث الجنائية، واقترح «وقف تجنيد الشباب وعسكرة الدولة وحبذا لو جرى توجيههم للمشاريع التنموية والاقتصادية وآفاق أرحب.. فالأمن لا ينتج شيئًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شبح تنظيم «الدولة الإسلامية» يهدد أفغانستان بعد عام من سيطرة طالبان على كابل

شبح تنظيم «الدولة الإسلامية» يهدد أفغانستان بعد عام من سيطرة طالبان على كابل
قوبلت بسخرية قبل 50 عاما.. «الأوسكار» تعتذر من هندية أميركية

قوبلت بسخرية قبل 50 عاما.. «الأوسكار» تعتذر من هندية أميركية
الصينوفوبيا

الصينوفوبيا
مؤسسة النفط: مشروع مصفاة الجنوب سيرى النور قريبا

مؤسسة النفط: مشروع مصفاة الجنوب سيرى النور قريبا
أمطار غزيرة.. منخفض جوي بارد متوقع على ليبيا الأسبوع المقبل

أمطار غزيرة.. منخفض جوي بارد متوقع على ليبيا الأسبوع المقبل
السني: «حكومة الوحدة» اعترضت على ترشيح السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا

السني: «حكومة الوحدة» اعترضت على ترشيح السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا
باشاغا يطالب «المركزي» بتعديل سعر صرف الدينار الليبي

باشاغا يطالب «المركزي» بتعديل سعر صرف الدينار الليبي
الدبيبة: «برومات البوتاسيوم» مجرمة كالحشيش وضرورة معاقبة مسربها

الدبيبة: «برومات البوتاسيوم» مجرمة كالحشيش وضرورة معاقبة مسربها
بوتين يروج لأسلحة روسية مجربة في ميدان القتال

بوتين يروج لأسلحة روسية مجربة في ميدان القتال
انسحاب آخر كتيبة فرنسية من مالي بعد 9 أعوام من التواجد

انسحاب آخر كتيبة فرنسية من مالي بعد 9 أعوام من التواجد
الوليد بن طلال استثمر 530 مليون دولار في شركات روسية قبل غزو أوكرانيا بيومين

الوليد بن طلال استثمر 530 مليون دولار في شركات روسية قبل غزو أوكرانيا بيومين
الجامعات الأميركية تهيمن على تصنيف «شنغهاي» لأفضل المؤسسات التعليمية

الجامعات الأميركية تهيمن على تصنيف «شنغهاي» لأفضل المؤسسات التعليمية
على طريقة الأجداد.. تفل القهوة لتسميد الأرضي الزراعية

على طريقة الأجداد.. تفل القهوة لتسميد الأرضي الزراعية
كاركاتير خيري - الحقول والموانئ النفطية في ليبيا

كاركاتير خيري - الحقول والموانئ النفطية في ليبيا
كيسنجر: هناك حرب كبيرة محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين

كيسنجر: هناك حرب كبيرة محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين
كاركاتير حليم - تحذيرات من «مادة مسرطنة» بالخبز في ليبيا

كاركاتير حليم - تحذيرات من «مادة مسرطنة» بالخبز في ليبيا
مصرف ليبيا المركزي يحذر المواطنين من محاولات خداع واحتيال إلكترونية

مصرف ليبيا المركزي يحذر المواطنين من محاولات خداع واحتيال إلكترونية
«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن

«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المحجوب: تحصيل أي رسوم بالتمركزات العسكرية في الجنوب مخالف للقانون والتعليمات
المحجوب: تحصيل أي رسوم بالتمركزات العسكرية في الجنوب مخالف ...
مكتب حقوق الإنسان بـ«الداخلية» يطالب بإلغاء «إدارة مكافحة الأنشطة المضادة»
مكتب حقوق الإنسان بـ«الداخلية» يطالب بإلغاء «إدارة مكافحة الأنشطة...
المنفي يستعرض أوضاع الجالية الليبية في الأردن
المنفي يستعرض أوضاع الجالية الليبية في الأردن
«الإسكوا» تضع سيناريوهين حول تأثير النزاع الأوكراني على اقتصاد ليبيا
«الإسكوا» تضع سيناريوهين حول تأثير النزاع الأوكراني على اقتصاد ...
تمهيدا لصيانته.. لجنة من «المركزي» تقيم أضرار فرعه في سرت
تمهيدا لصيانته.. لجنة من «المركزي» تقيم أضرار فرعه في سرت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
المزيد
«الأناضول»: لا اعتراض بمجلس الأمن على تعيين عبدالله باتيلي مبعوثا إلى ليبيا
«الأناضول»: لا اعتراض بمجلس الأمن على تعيين عبدالله باتيلي ......
افتتاح معرض ليبيا الأول لتصدير خدمات التدريب والموارد البشرية
افتتاح معرض ليبيا الأول لتصدير خدمات التدريب والموارد ......
وزير المالية: الانتهاء من صرف المعاشات الأساسية لثلاثة أشهر خلال أسبوع
وزير المالية: الانتهاء من صرف المعاشات الأساسية لثلاثة أشهر ......
تمهيدا لصيانته.. لجنة من «المركزي» تقيم أضرار فرعه في سرت
تمهيدا لصيانته.. لجنة من «المركزي» تقيم أضرار فرعه في سرت...
«الإسكوا» تضع سيناريوهين حول تأثير النزاع الأوكراني على اقتصاد ليبيا
«الإسكوا» تضع سيناريوهين حول تأثير النزاع الأوكراني على ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط