أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة في مناطق الغرب

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة في معظم مناطق الغرب.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و44 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تتحول مساء الغد إلى شمالية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و44 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 30 و36 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و44 درجة مئوية.