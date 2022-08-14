المنفي يبحث مع أعضاء المجتمع المدني في غريان ملف المصالحة الوطنية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الأحد، مع لجنة أعيان المصالحة والمجتمع المدني ببلدية غريان، ملف المصالحة الوطنية.

وأكد أعيان المصالحة وأعضاء المجتمع المدني ببلدية غريان، خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس، «استمرار دعمهم للمجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا من أجل الوصول بها إلى بر الأمان»، من خلال مشروع المصالحة الوطنية الذي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات، بحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

- المنفي يلتقي لجنة «بلدي مصراتة» المكلفة بالتهدئة

وأوضح المنفي، أن بلدية غريان وكل بلديات ليبيا جزء من مشروع المصالحة الوطنية الذي يسعى المجلس الرئاسي لتحقيقه لرأب الصدع ولتحقيق السلام والاستقرار الدائم.

لقاء المنفي مع لجنة «بلدي مصراتة» المكلفة بالتهدئة

والخميس، التقى المنفي، اللجنة المكلفة من المجلس البلدي مصراتة، ملمناقشة عديد القضايا الراهنة، لا سيما المتعلقة بالتهدئة وعدم الاحتكام للسلاح، والابتعاد عن الصدام المسلح.

وعبر أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع في طرابلس، عن دعمهم الكامل لجهود المجلس الرئاسي، في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الوطن والحفاظ على المسار السياسي السلمي، واستقرار البلاد، مقدرين جهوده المبذولة في ملفي المصالحة الوطنية، وتوحيد مؤسسات الدولة.