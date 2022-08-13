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الوكالة السودانية: العثور على 20 جثة وإنقاذ 8 أشخاص على الحدود مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 أغسطس 2022, 06:11 مساء
الوكالة السودانية: العثور على 20 جثة وإنقاذ 8 أشخاص على الحدود مع ليبيا
عناصر القوات المشتركة الليبية السودانية على هامش العثور على 20 جثة على الحدود بين البلدين، 13 أغسطس 2022. (سونا)
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عثرت القوات الليبية-السودانية المشتركة على 20 جثة وأنقذت 8 سودانيين على الحدود بين البلدين، وكان هؤلاء في طريقهم إلى ليبيا قادمين من ولاية شمال دارفور السودانية، وفق وكالة الأنباء السودانية (سونا). 

وذكرت الوكالة، اليوم السبت، أن المهاجرين كانوا على متن عربتي هجرة غير شرعية. ونقلت عن قائد القوات المشتركة الليبية-السودانية بدنقلا، العقيد ركن علي سعيد، إنه «بعد المعلومات التي وصلت للقوات المشتركة السودانية-الليبية بدنقلا وعمليات البحث تم العثور على 20، منهم متوفين في الصحراء».

مَن جرى إنقاذهم في صحة جيدة
وأشار سعيد إلى تمكن القوات من إنقاذ 8 أشخاص وتقديم الإسعافات الأولية والمساعدات الممكنة لهم، مؤكدًا أنهم «في صحة تامة».

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مسؤولية مكافحة التهريب وتأمين الشريط الحدودي
وأضاف أن القوات المشتركة الليبية-السودانية «حريصة على مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب، وأنها ستظل العين الساهرة واليد الأمينة لتأمين الشريط الحدودي والتصدي لكل أشكال جرائم الحدود العابرة».

وثمن سعيد «تعاون السلطات الليبية مع القوات السودانية؛ وذلك من أجل تأمين الحدود بين البلدين ومكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب بأنواعه».

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