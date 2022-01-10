إحباط تهريب فتيات إثيوبيات وذخيرة إلى ليبيا عبر السودان

عناصر لقوات الدعم السريع في السودان، (أرشيفية: الإنترنت)

أحبط جهاز المخابرات السودانية تهريب 20 فتاة من الجنسية الإثيوبية تقل أعمارهم عن العشرين سنة، كانوا في طريقهم إلى ليبيا ودولة خليجية، في حين تمكنت قوات أمنية أخرى من ضبط مهربين للأسلحة قرب الحدود.

وضبطت شبكة الإتجار بالبشر، المسؤولة عن محاولة تهريب الفتيات، وتحفظ على معدات وسلاح آلي كانت بحوزة أفرادها، وفق ما صرح به مدير جهاز المخابرات بولاية القضارف شرق البلاد العميد آدم محمد إلى وكالة الأنباء السودانية «سونا».

وبالتزامن مع تلك الواقعة، منعت قوات الدعم السريع السودانية مساء أمس، تهريب ذخائر على الحدود قادمة من ليبيا، وقبضت على مهربين اثنين.

وعثر بحوزة المهربين على ثلاثة آلاف و638 طلقة مدفع رشاش، و357 طلقة مدفع «دوشكا» كانت معبأة على متن سيارتهما.



وسبق أن اتفقت ليبيا والسودان والنيجر وتشاد على إعادة إحياء الاتفاق الأمني الرباعي لتأمين الحدود، من خلال تشكيل قوة عسكرية مشتركة هدفها منع توغل الجماعات المتمردة، والتصدي لطرق عبور قوافل المهربين وتجار السلاح والبشر والإرهابيين، غير أن الاتفاقية لم تفعل بعد بسبب ما تعيشه هذه الدول من اضطرابات داخلية.