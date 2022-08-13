الدبيبة يفتتح بيت الشباب في مدينة الخمس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، بيت شباب «عودة الحياة» بمدينة الخمس، مساء أمس الجمعة، بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب.

شارك في حفل الافتتاح، وزير الشباب فتح الله الزني، وفق بيان لوزارة الشباب التي أشارت إلى استكمال أعمال صيانة البيت وتطويره ضمن الحزمة الأولى لمشاريع عودة الحياة للمرافق الشبابية التي أطلقها الدبيبة خلال احتفالات اليوم العالمي للشباب (12 أغسطس) العام الماضي.

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كما حضر الحفل أعضاء المجلس الوطني للشباب ورئيس مجلس إدارة «حركة بيوت الشباب» الليبية، وآخرون، «ضمن مستهدفات الحكومة في تهيئة البيئة المناسبة للعمل الشبابي وإعادة الحياة إلى المناشط الشبابية بعموم البلاد»، وفق الوزارة.

بيت الشباب بمدينة الخمس، 12 أغسطس 2022. (وزارة الشباب)

الدبيبة خلال مشاركته في افتتاح بيت الشباب بمدينة الخمس، 12 أغسطس 2022. (وزارة الشباب)

جانب من افتتاح بيت الشباب بمدينة الخمس، 12 أغسطس 2022. (وزارة الشباب)

جانب من افتتاح بيت الشباب بمدينة الخمس، 12 أغسطس 2022. (وزارة الشباب)