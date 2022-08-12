الدبيبة: من يريد السيطرة بالانقلابات العسكرية فقد ولى زمانها

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أنه لا يمكن العودة إلى الخلف في ليبيا، مؤكدا أن «من يريد السيطرة بالانقلابات العسكرية فقد ولى زمن الانقلابات العسكرية»، وذلك في «رسالة وجهه إلى «هؤلاء الناس الذين يسعون لإعادة المشهد مرة ثانية للحرب.

وقال الدبيبة في كلمته باحتفالية اليوم العالمي للشباب التي عقدت بمسرح لبدة في مدينة الخمس، اليوم الجمعة، «أريد أن أرسل رسالة واضحة لهؤلاء الناس الذين يسعون لإعادة المشهد مرة ثانية أنظروا إلى أبنائكم اليوم هم مبتوري الأطراف اليوم في القبور بدل من أن يكونوا في الجامعات اليوم أخرونا عشرات السنوات لا يمكن أن نرجع إلى الخلف من يريد السيرة بالانقلابات العسكرية فقد ولى زمن الانقلابات العسكرية».

الدبيبة: من يسعون إلى الحرب عليهم النظر إلى شباب ليبيا

وذكر الدبيبة في كلمته أن من يسعون إلى إعادة الحرب عليهم النظر لحال الشباب في ليبيا الذين «بترت أطراف الكثير منهم وفقدوا البصر وتوفوا وكثير منهم استشهد في سبيل هذا الوطن».

وهنأ الدبيبة في كلمته شباب ليبيا باليوم العالمي للشباب، وقال «اليوم ليبيا في طريقها إلى السلام وليس إلى الحرب والخراب بعد أن ودعنا سنوات من القطيعة والفرقة». مؤكدا للشباب أنه «لا أحد يمنعكم من الاحتفال والعمل لأنكم تستحقون حياة كريمة في كافة مناطق بلادنا العزيزة».

الدبيبة للشباب: الحرب هي مصدر مخاوفكم وليست مصدر رزق

وطمأن الدبيبة الشباب قائلا: «الحرب هي مصدر مخاوفكم وليست مصدر رزق»، معربا عن فخره باستعادة الحركة الشبابية في ليبيا عافيتها وفاعليتها من جديد، مشيدا بدور وزارة الشباب في حكومة الوحدة الوطنية لدعمها لهذه الحركة.

وترحم الدبيبة في مستهل كلمته على أرواح الضحايا الذين سقطوا جراء انفجار خزان الوقود في بلدية بنت بيه قبل أيام، مشيرا إلى أن «هؤلاء فقدانهم في ظروف صعبة».

وحيا كذلك أهل الخمس, وأشاد بحسن الاستقبال وكرم الضيافة للشباب من كل ليبيا، لافتا إلى أن «أهل الخمس الطيبين الذين حافظوا على مدينتهم وعلى نسيجها الاجتماعي رغم الظروف التي شهدتها ليبيا خلال السنوات الماضية».