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شاهد في «هنا ليبيا»: مبادرة عمليات قلب الأطفال ومستجدات الإسكان الشبابي في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 أغسطس 2022, 07:52 مساء
شاهد في «هنا ليبيا»: مبادرة عمليات قلب الأطفال ومستجدات الإسكان الشبابي في الخمس
برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، 12 أغسطس 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الجمعة، على عدة موضوعات منها قرار اللجنة الأولمبية حرمان البطلة رتاج السائح من المشاركة في المنافسات الدولية لرياضة رمي القرص.

وتناولت الحلقة، التطورات الخاصة بمبادرة جراحة قلب الأطفال الخاصة بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية بالتعاون مع الملحقية الصحية في ميلانو، ووصول وفد طبي إيطالي متخصص في تلك العمليات لإجرائها في طرابلس.

كما تطرقت أيضا إلى مستجدات مباردة رئيس حكومة الوحدة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، وما يتعلق بآلية التقديم والشروط، والإقبال على المبادرة في بلدية الخمس.

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