أمن السواحل ينقذ 340 مهاجرا

القاهرة - بوابة الوسط

أنقذ أفراد الإدارة العامة لأمن السواحل 340 مهاجرًا غير شرعيين كانوا على متن قاربين في عرض البحر.

وتمكن الزورق «p301» من مساعدة 214 مهاجرًا، بينهم 11 امرأة وثلاثة أطفال ورضيعة من جنسيات عربية وأفريقية، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

كما أنقذ الزورق «p200» مهاجرين آخرين على قارب آخر، وعددهم 116 مهاجرًا من جنسيات مختلفة.

ونقل المهاجرون إلى نقطة الإنزال بميناء طرابلس بفرع الإدارة، بحضور ممثلي المنظمة الدولية للهجرة، وسلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.