السوق الرسمية: انخفاض الإسترليني وارتفاع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار الليبي، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات الإثنين.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني قرشا واحدا، مسجلا 5.88 دينار مقابل 5.89 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو قرشا إلى 4.97 دينار من 4.96 دينار أمس، واستقر سعر صرف الدولار عند 4.87 دينار.

استقرار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وثبتت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي عند 1.29 دينار، و1.32 دينار، و1.54 دينار على الترتيب.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.72 دينار.