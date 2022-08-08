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«الصحة» تستعد لإطلاق «برنامج دعامة الحياة» لمرضى القلب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 أغسطس 2022, 08:14 مساء
«الصحة» تستعد لإطلاق «برنامج دعامة الحياة» لمرضى القلب
جانب من اجتماع بوزارة الصحة لمناقشة الاستعدادات النهائية لإطلاق «البرنامج الوطني لدعامة الحياة» (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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ناقشت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، الاستعدادات النهائية لإطلاق «البرنامج الوطني لدعامة الحياة»، الذي سبق أن أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح في مارس الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، مع عدد من مسؤولي أقسام جراحة القلب بالمستشفيات، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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من جانبه، أعرب الدرسي عن توجه وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، من خلال البرنامج الوطني لدعامة الحياة، إلى إنعاش الخدمات الطبية لمرضى القلب داخل المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات الكبرى، بالتعاون مع استشاريي أمراض القلب، وذلك للاستفادة من الخبرات الوطنية لدعم برنامج توطين العلاج بالداخل.

يشار إلى أن الاجتماع عقد بحضور مدير مركز بنغازي لجراحة القلب الطاهر الفاضلي، ورئيس قسم جراحة القلب كبار بمستشفى طرابلس الجامعي خالد طالب، ورئيس قسم القسطرة القلبية بمستشفى الهضبة الخضراء أيمن السيفاو.

جانب من اجتماع بوزارة الصحة لمناقشة الاستعدادات النهائية لإطلاق «البرنامج الوطني لدعامة الحياة» (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع بوزارة الصحة لمناقشة الاستعدادات النهائية لإطلاق «البرنامج الوطني لدعامة الحياة» (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع بوزارة الصحة لمناقشة الاستعدادات النهائية لإطلاق «البرنامج الوطني لدعامة الحياة» (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع بوزارة الصحة لمناقشة الاستعدادات النهائية لإطلاق «البرنامج الوطني لدعامة الحياة» (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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