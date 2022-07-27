الدبيبة يعتمد البرنامج الوطني لجراحات القلب المفتوح

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الأربعاء، البرنامج الوطني لجراحات القلب المفتوح، داعيًا وزارة الصحة إلى ضرورة إعداد خطة متكاملة للعام 2022، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وجاء اعتماد البرنامج الوطني لجراحات القلب المفتوح خلال اجتماعه مع وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، وعدد من مديري المراكز الطبية ورئيس لجنة صندوق التضامن الاجتماعي، ومستشار وزير المالية، ورئيس جهاز الخدمات العلاجية.

إجراء 300 عملية قلب مفتوح

وقالت وزارة الصحة إن اجتماع الدبيبة مع قيادات القطاع الصحي جرى خلاله استعراض البرنامج الوطني لجراحات القلب المفتوح عبر عرض ضوئي مُعد من قبل الوزارة.

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وأكدت وزارة الصحة أن البرنامج الوطني لجراحات القلب المفتوح «يستهدف إجراء 300 عملية قلب مفتوح من خلال المراكز الطبية في بنغازي ومصراتة وزليتن، ومستشفى طرابلس الجامعي، والمركز الوطني لأمراض القلب، واعتباره تجربة عملية لتوطين العلاج بالداخل».

وأضافت الوزارة أن الدبيبة شدد خلال كلمته في الاجتماع مع قيادات القطاع الصحي على ضرورة اعتماد برنامج عمليات المفاصل الصناعية، وزراعة القوقعة، إلى جانب تطوير برنامج زراعة القرنية.

الدبيبة يوجه باعتماد المخصصات المالية لتنفيذ 4 برامج علاجية

ونوهت وزارة الصحة بأن الدبيبة «أصدر تعليماته باعتماد المخصصات المالية اللازمة، لتنفيذ 4 برامج علاجية وفق الخطة المقدمة من وزارة الصحة، والإعلان بشكل متكامل للمواطنين عن كيفية الاستفادة من هذه البرامج، وأن تستمر الخطة إلى نهاية العام الجاري، حتى يجري تقييم البرامج إداريًا وفنيًا وماليًا، وضرورة إعداد خطة متكاملة لعام 2023».

وأضافت وزارة الصحة أن الدبيبة قدم في ختام الاجتماع، باقة ورد لكافة العاملين بمستشفى العيون والمتعاونين معه في تنظيم الحملة الوطنية للكشف على مرضى العيون، وأصدر تعليماته بدعم البرنامج ماديًا وفنيًا.

الدبيبة يتوسط طاقم مستشفى العيون، الأربعاء 27 يوليو 2022. (وزارة الصحة)

الدبيبة يقد باقة ورد للأطباء بمستشفى العيون، الأربعاء 27 يوليو 2022. (وزارة الصحة)