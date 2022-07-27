Atwasat

الدبيبة يعتمد البرنامج الوطني لجراحات القلب المفتوح

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 06:39 مساء
الدبيبة يعتمد البرنامج الوطني لجراحات القلب المفتوح
اجتماع الدبيبة مع قيادات القطاع الصحي، الأربعاء 27 يوليو 2022. (وزارة الصحة)
alwasat radio

اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الأربعاء، البرنامج الوطني لجراحات القلب المفتوح، داعيًا وزارة الصحة إلى ضرورة إعداد خطة متكاملة للعام 2022، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وجاء اعتماد البرنامج الوطني لجراحات القلب المفتوح خلال اجتماعه مع وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، وعدد من مديري المراكز الطبية ورئيس لجنة صندوق التضامن الاجتماعي، ومستشار وزير المالية، ورئيس جهاز الخدمات العلاجية.

إجراء 300 عملية قلب مفتوح
وقالت وزارة الصحة إن اجتماع الدبيبة مع قيادات القطاع الصحي جرى خلاله استعراض البرنامج الوطني لجراحات القلب المفتوح عبر عرض ضوئي مُعد من قبل الوزارة.

- 5 قرارات لحل مشكلات المركز الوطني للقلب بتاجوراء
- الدبيبة: ما يحدث في ملف العلاج لا يمكن السكوت عليه

وأكدت وزارة الصحة أن البرنامج الوطني لجراحات القلب المفتوح «يستهدف إجراء 300 عملية قلب مفتوح من خلال المراكز الطبية في بنغازي ومصراتة وزليتن، ومستشفى طرابلس الجامعي، والمركز الوطني لأمراض القلب، واعتباره تجربة عملية لتوطين العلاج بالداخل».

وأضافت الوزارة أن الدبيبة شدد خلال كلمته في الاجتماع مع قيادات القطاع الصحي على ضرورة اعتماد برنامج عمليات المفاصل الصناعية، وزراعة القوقعة، إلى جانب تطوير برنامج زراعة القرنية.

الدبيبة يوجه باعتماد المخصصات المالية لتنفيذ 4 برامج علاجية
ونوهت وزارة الصحة بأن الدبيبة «أصدر تعليماته باعتماد المخصصات المالية اللازمة، لتنفيذ 4 برامج علاجية وفق الخطة المقدمة من وزارة الصحة، والإعلان بشكل متكامل للمواطنين عن كيفية الاستفادة من هذه البرامج، وأن تستمر الخطة إلى نهاية العام الجاري، حتى يجري تقييم البرامج إداريًا وفنيًا وماليًا، وضرورة إعداد خطة متكاملة لعام 2023».

وأضافت وزارة الصحة أن الدبيبة قدم في ختام الاجتماع، باقة ورد لكافة العاملين بمستشفى العيون والمتعاونين معه في تنظيم الحملة الوطنية للكشف على مرضى العيون، وأصدر تعليماته بدعم البرنامج ماديًا وفنيًا.

الدبيبة يتوسط طاقم مستشفى العيون، الأربعاء 27 يوليو 2022. (وزارة الصحة)
الدبيبة يتوسط طاقم مستشفى العيون، الأربعاء 27 يوليو 2022. (وزارة الصحة)
الدبيبة يقد باقة ورد للأطباء بمستشفى العيون، الأربعاء 27 يوليو 2022. (وزارة الصحة)
الدبيبة يقد باقة ورد للأطباء بمستشفى العيون، الأربعاء 27 يوليو 2022. (وزارة الصحة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - «لا بد من ليبيا ...»

كاركاتير حليم - «لا بد من ليبيا ...»
السعودية تكشف النقاب عن تصميم مدينة نيوم المستقبلية العملاقة

السعودية تكشف النقاب عن تصميم مدينة نيوم المستقبلية العملاقة
عبر بث وتغطية مباشرة لقناة «WTV».. يوم استثنائي لأصعب بطولة دوري ليبي في الممتاز رقم «47»

عبر بث وتغطية مباشرة لقناة «WTV».. يوم استثنائي لأصعب بطولة دوري ليبي في الممتاز...
فلوريدا تواجه غزو الحلازين الأفريقية العملاقة

فلوريدا تواجه غزو الحلازين الأفريقية العملاقة
«فرانس برس»: الدستور الجديد يعرض الديمقراطية الفتية للخطر في تونس

«فرانس برس»: الدستور الجديد يعرض الديمقراطية الفتية للخطر في تونس
إريكسن يكشف السبب وراء انضمامه إلى «مانشستر يونايتد»

إريكسن يكشف السبب وراء انضمامه إلى «مانشستر يونايتد»
واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان

واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان
بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز

بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز
المبروك: زيادة مرتبات القطاع النفطي بنسبة 67% الشهر الجاري

المبروك: زيادة مرتبات القطاع النفطي بنسبة 67% الشهر الجاري
أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا
حارس مطعم باريسي: تلقيت تعليمات بعدم السماح بدخول السود والمغاربيين

حارس مطعم باريسي: تلقيت تعليمات بعدم السماح بدخول السود والمغاربيين
كاركاتير خيري - خط النهاية!

كاركاتير خيري - خط النهاية!
غلق باب التطوع في مونديال قطر 2022.. الأحد

غلق باب التطوع في مونديال قطر 2022.. الأحد
صدور كتاب «الدليل الرياضي» لفيصل فخري عن سلسلة الوسط

صدور كتاب «الدليل الرياضي» لفيصل فخري عن سلسلة الوسط
صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي في 2022 إلى 3.2%

صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي في 2022 إلى 3.2%
بابا الفاتيكان: الكنيسة تعاونت في «تدمير» ثقافة الشعوب الأصلية

بابا الفاتيكان: الكنيسة تعاونت في «تدمير» ثقافة الشعوب الأصلية
كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا
وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة لمسؤول بريطاني: الحل في ليبيا يكمن في الذهاب المباشر للانتخابات
الدبيبة لمسؤول بريطاني: الحل في ليبيا يكمن في الذهاب المباشر ...
بحضور اللافي.. ندوة حول الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية بجامعة الزاوية
بحضور اللافي.. ندوة حول الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة ...
المبعوث الفرنسي وباشاغا يتفقان على ضرورة الوحدة والاستقرار في ليبيا من أجل الانتخابات
المبعوث الفرنسي وباشاغا يتفقان على ضرورة الوحدة والاستقرار في ...
تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا في سبها وأوباري
تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا في سبها وأوباري
«أفريكوم» تكشف مصير موارد مجموعة «فاغنر» في ليبيا
«أفريكوم» تكشف مصير موارد مجموعة «فاغنر» في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج غرب طرابلس
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج ......
الناظوري في طرابلس.. والحداد يستقبله بمطار معيتيقة
الناظوري في طرابلس.. والحداد يستقبله بمطار معيتيقة...
المزيد
انتشال 5 جثث مجهولة الهوية في ترهونة
انتشال 5 جثث مجهولة الهوية في ترهونة...
بريطانيا ترحب بالتزام المجلس الرئاسي بالبناء على عمل الأمم المتحدة بشأن الانتخابات
بريطانيا ترحب بالتزام المجلس الرئاسي بالبناء على عمل الأمم ......
الدبيبة يعتمد البرنامج الوطني لجراحات القلب المفتوح
الدبيبة يعتمد البرنامج الوطني لجراحات القلب المفتوح...
«أفريكوم» تكشف مصير موارد مجموعة «فاغنر» في ليبيا
«أفريكوم» تكشف مصير موارد مجموعة «فاغنر» في ليبيا...
تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا في سبها وأوباري
تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا في سبها وأوباري...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط