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100 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 أغسطس 2022, 11:03 صباحا
100 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا
إجراء اختبارات الكشف عن «كورونا» في مختبر بمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: المركز)
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، إضافة إلى 204 حالات شفاء، أمس الأحد.

جاء ذلك بعد فحص 283 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 100 عينة، وإيجابية 183 عينة بنسبة 35.3% من إجمالي العينات المفحوصة، حسب بيان المركز على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين. وكان عدد الإصابات الأكبر في العاصمة طرابلس، بواقع 80 إصابة.

إجمالي إصابات «كورونا» منذ ظهوره في ليبيا
وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا إلى 505 آلاف و805 حالات، بينها 497 ألفًا و889 شفاء، و1483 نشطة، و6433 وفاة.

وأمس الأحد، جدد المركز الوطني لمكافحة الأمراض التوصية بإعادة فرض الإجراءات الاحترازية لفيروس «كورونا» من ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والتباعد الجسدي في منطقة طرابلس، وتصنيف منطقة طرابلس على «المستوى الوبائي الثالث»، مشيرا إلى استمرار استقرار الوضع الوبائي في البلاد نتيجة تباطؤ معدلات انتشار المرض عن الأسبوع الماضي.

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