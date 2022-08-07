«مكافحة الأمراض» يجدد التوصية بإعادة الإجراءات الاحترازية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

جدد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، التوصية بإعادة فرض الإجراءات الاحترازية لفيروس «كورونا» من ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والتباعد الجسدي في منطقة طرابلس، وتصنيف منطقة طرابلس على «المستوى الوبائي الثالث»، مشيرًا إلى استمراراستقرار الوضع الوبائي في البلاد نتيجة تباطؤ معدلات انتشار المرض عن الأسبوع الماضي.

وقال المركز، في تقرير الوضع الوبائي الأسبوعي لجائحة «كورونا» خلال الفترة من 29 يوليو إلى 4 أغسطس، إن الموجة الحالية للمرض تستمر في الانتشار لتصل الى 12 منطقة صحية تضم الغرب والشرق والجنوب اللييي، وأضاف: «لم تتخطِ أي منطقة حاجز 50 حالة لكل 100 ألف مواطن، باستثناء منطقة طرابلس»، لافتًا إلى «استقرار المعدل الأسبوعي لنسبة الحالات الموجبة على 9635».

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يدعو لإعادة تأهيل مراكز العزل

ودعا المركز إلى «إعادة تأهيل مراكز العزل في منطقة طرابلس ودعم برنامج مكافحة العدوى بها ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية»، مطالبًا بسرعة «رفع سقف الاختبارات اليومية وذلك بتضمين مختلف الاختبارات التي تجرى في القطاعين العام والخاص لرفع قدرة أجهزة المركز في الكشف عن الحالات».

وحث على «دعم ورفع كفاءة فرق الرصد والاستجابة السريعة وفريق إدارة المعلومات الخاص بالجائحة، وذلك لتوفير المعلومات الوبائية بشكل يومي ومستمر»، كما طالب بـ«تكثيف حملات التطعيم والتوعية». ونبه التقرير إلى أن انخفاض عدد الاختبارات إلى أقل من 50 اختبارًا لكل 100 ألف مواطن يقلل وبشكل كبير من قدرة المركز الوطني لمكافحة الأمراض على رصد التغيرات المستقبلية لانتشار الوباء.

ويوم الجمعة أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا.