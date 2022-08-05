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صنع الله يعلق على إلغاء قرار تشكيل لجان متابعة لشركات الواحة ومليتة و«أكاكوس» وزلاف

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 أغسطس 2022, 10:30 مساء
صنع الله يعلق على إلغاء قرار تشكيل لجان متابعة لشركات الواحة ومليتة و«أكاكوس» وزلاف
مصطفى صنع الله (أرشيفية: الإنترنت)
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علق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المقال من حكومة الوحدة الوطنية، مصطفى صنع الله على قرار إلغاء تشكيل لجان متابعة لشركات مليتة، والواحة، وأكاكوس، وزلاف.

وقال صنع الله إن هذه اللجان شُكلت لتنفيذ مهام محددة «أهمها تعزيز الشفافية والحوكمة، وحسن استغلال الموارد المتاحة، والحد من التسيب والإهمال، والعمل على توظيف الميزانيات المسيلة للشركات في أوجه صرفها الصحيحة، وحفظ الفائض منها وإرجاعه لخزينة الدولة÷ وعدم التصرف فيها تحت أي ظرف»، حسب تدوينة على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأضاف صنع الله أن المؤسسة أوكلت لهذه اللجناة عدة مهام بصلاحيات محددة وذلك «لمراجعة وتدقيق» كل ما تتخذه إدارة الشركة أو الإدارات العامة التابعة لها من قرارات أو إجراءات متعلقة بالجوانب المالية «الإيرادات والمصروفات»، أو الإدارية «التعاقدات، والتوظيف، والتدريب، والتأمين الطبي»، أو بالأمور الفنية «ما ينفذ من برامج أو دراسات أو أبحاث»، والتأكد من مدى موافقتها لسياسات الشركة وللقانون المالي والإداري للدولة ومعالجة الأخطاء إن وجدت في مراحل مبكرة.

صنع الله: اللجان رصدت أوجه قصور وتسيب وتحايل على القانون
وتابع أن تقارير اللجان أظهرت «أوجه القصور والتسيب والتحايل على القانون من قبل بعض ضعاف النفوس في الشركات العاملة بالقطاع، وبالتالي كشفت العديد من التجاوزات القانونية الإدارية والفنية والمالية، كوضع بعض الشركات تشريعات وقوانين خاصة بها للتحايل على القانون وإهدار المال العام دون وجه حق، وقيام أخرى بالتجديد لبعض الشركات دون طرح عطاء جديد يتنافس فيه الجميع بكل شفافية وعدالة، وأخيرا وليس أخرا قيام بعض مجالس الإدارة بسن قوانين لزيادة مرتباتهم لأكثر من 10 أضعاف بالمخالفة للقانون، وعليه باشرنا بإحالة كبار المسؤولين على التحقيق الإداري».

- بن قدارة يلغي قرار تشكيل لجان متابعة لشركات الواحة ومليتة و«أكاكوس» وزلاف

وأكمل: «من خلال تلك التقارير بدأنا في تحديد المشاكل والمعوقات، وطرح الحلول العاجلة لأجل تقويم أوجه القصور ومعاقبة المقصرين، ووقف نزيف وإهدار المال العام ورسم الخطط الاستراتيجية للشركات وفق بيانات حقيقية ناتجة عن تلك التقارير الفنية والإدارية والمالية».

صنع الله يأسف لإلغاء اللجان «دون النظر في دورها بتعزيز الحوكمة والشفافية»
واختتم: «إلا أننا وللأسف تفاجئنا بما حدث يوم الأمس من إلغاء لهذه اللجان بشكل مفاجئ، دون النظر في النتائج التي حققتها على الأرض والمتمثلة في تعزيز برامج الحوكمة والشفافية والعدالة وتطبيق صحيح القانون داخل الشركات بما يساهم في تحقيق الأهداف وزيادة الإنتاج وتقليل المصروفات وتطوير العنصر البشري وحفظ المال العام».

يشار إلى أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، أصدر القرار رقم 863 للعام 2022، بإلغاء القرارات 303 و308 و421 و140 و378 الخاصة بتشكيل لجان المتابعة للشركات النفطية الأربع.

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