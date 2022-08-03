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الشهوبي يستعرض مع سفير قطر خطة للتعاون في مجال الطيران المدني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 أغسطس 2022, 01:56 صباحا
الشهوبي يستعرض مع سفير قطر خطة للتعاون في مجال الطيران المدني
وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية يلتقي سفير قطر لدى ليبيا في مقر الوزارة بطرابلس. الثلاثاء 2 أغسطس 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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استعرض وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد سالم الشهوبي، مع سفير قطر لدى ليبيا خالد محمد الدوسري، خطة للتعاون في مجال الطيران المدني، تشمل تفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين في مجال الطيران والنقل الجوي، وفتح مجالات التدريب.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل وزارة المواصلات لشؤون الديوان والنقل البحري وسام الإدريسي ووكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي خالد السويسي، ومدير مكتب التعاون الدولي بديوان الوزارة عادل بخيت إبراهيم، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

منح دراسية للطلبة الليبيين
وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال المواصلات والنقل، ومراجعة ما جرى الاتفاق عليه خلال زيارة الوزير الشهوبي لدولة قطر، في 10 نوفمبر الماضي، حيث جرى التأكيد على ضرورة تفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين في مجال الطيران والنقل الجوي، وتخصيص منح دراسية لعدد من الطلبة الليبيين في مختلف المجالات.

- مباحثات ثنائية بين ليبيا وقطر في مجال الطيران المدني

تفعيل بروتوكولات التعاون
وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد اليوم بمقر الوزارة في طرابلس، إمكانية تنفيذ برامج ودورات تدريبية، من خلال تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين البلدين، وتأهيل عدد من عناصر الليبية في مجال الطيران المدني والمراقبة الجوية والرفع من كفاءة العاملين بالمطارات.

ونقل البيان عن السفير القطري تأكيده «تطابق وجهات نظر الجانبين في ضرورة عمق وتميز العلاقات»، وأنه من الضروري العمل على الدفع قدمًا بالتعاون بمختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا مثمرًا بين البلدين.

وفد ليبي في قطر
وفي العاشر من نوفمبر الماضي، زار الدوحة وفد ليبي برئاسة وزير المواصلات وبرفقته رئيس مصلحة الطيران المدني ورئيس مصلحة المطارات، استعرض تفعيل الاتفاقات الموقعة مع قطر في مجال الطيران المدني والنقل الجوي.

وعقد الوفد، وقتها، سلسلة من الاجتماعات مع عدة مؤسسات من بينها وزارة المواصلات القطرية والهيئة العامة للطيران المدني القطري وأكاديمية قطر لعلوم الطيران وجهاز قطر للاستثمار، وجرت مناقشة استئناف الرحلات الجوية بين البلدين والاستفادة من خبرة الجانب القطري في مجال الطيران، بما في ذلك المساندة الفنية لرفع الحظر الجوي الأوروبي والتدقيق على إجراءات سلامة الطيران والمطارات.

وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية يلتقي سفير قطر لدى ليبيا في مقر الوزارة بطرابلس. الثلاثاء 2 أغسطس 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية يلتقي سفير قطر لدى ليبيا في مقر الوزارة بطرابلس. الثلاثاء 2 أغسطس 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية يلتقي سفير قطر لدى ليبيا في مقر الوزارة بطرابلس. الثلاثاء 2 أغسطس 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية يلتقي سفير قطر لدى ليبيا في مقر الوزارة بطرابلس. الثلاثاء 2 أغسطس 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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