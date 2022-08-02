شباب منطقة الفجيج بخط الوادي يغلقون الطريق أمام السيارات المتجهة إلى الحقول النفطية

القاهرة - بوابة الوسط

أغلقت مجموعة من شباب منطقة الفجيج بخط الوادي جنوب غرب ليبيا، مساء اليوم الثلاثاء، الطريق الرابط بين مدينتي سبها وأوباري أمام السيارات المتجهة إلى الحقول النفطية الواقعة بالمنطقة، وذلك بعد يوم من حادثة انفجار شاحنة نقل الوقود ببلدية بنت بية، التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وجاء إغلاق الطريق المؤدي إلى حقلي الشرارة والفيل النفطيين في المنطقة احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية وتدهور الخدمات ونقص الوقود في المنطقة منذ فترة.

- أهالي الوادي الأبيض في أوباري يهددون بإغلاق طريق الحقول النفطية

وهدد عدد من أهالي بلدة الوادي الأبيض في أوباري بإغلاق طريق الحقول النفطية، إذا لم يتم توفير الوقود بصورة مستمرة للبلدة بشكل خاص والجنوب بشكل عام خلال سبعة أيام؛ في وقت تؤدي هذه الطريق إلى حقلي الشرارة والفيل، وهما من أكبر الحقول النفطية في ليبيا.

وحمل الأهالي، في بيان مصور، أمس الإثنين، حكومتي الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب، وشركة البريقة للنفط المسؤولية عن حادث انفجار شاحنة وقود ببلدة بنت بية، التي تسبب في مقتل وإصابة عشرات المواطنين فجر أمس، نتيجة التدافع للحصول على الوقود.

مجموعة من شباب منطقة الفجيج بخط الوادي يغلقون طريق سبها - أوباري أمام السيارات المتجهة إلى الحقول النفطية. الثلاثاء 2 أغسطس 2022. (الإنترنت)