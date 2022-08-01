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نورلاند يشكر وليامز ويشجع الليبيين للبناء على التقدم المحقق خلال مهمتها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 10:33 مساء
نورلاند يشكر وليامز ويشجع الليبيين للبناء على التقدم المحقق خلال مهمتها
المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند. (أرشيفية: السفارة الأميركية في ليبيا)
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وجه المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الشكر للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا السابقة، ستيفاني وليامز، على تفانيها خلال مهمتها في الأشهر الثمانية الماضية، مشجعًا الليبيين للبناء على التقدم المحرز خلال فترة عملها.

وقال نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية على «تويتر»: «نشكر ستيفاني وليامز على تفانيها وتصميمها على تسهيل مسار يؤدي إلى الانتخابات نيابة عن الشعب الليبي بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا. ونحن نشجع القادة الليبيين للبناء على التقدم الذي تم إحرازه خلال فترة توليها لهذا المنصب».

انتهاء مهمة وليامز في ليبيا
وانتهت مهمة وليامز كمستشارة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، أمس الأحد، وقال نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزيدون زينينغا «هو المسؤول إلى حين تسمية شخص آخر» لرئاسة البعثة.

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وخلال توليها مهمة المستشار الخاص للأمين العام بشأن ليبيا، حاولت وليامز مساعدة الأطراف الليبية على التوافق بشأن العملية السياسية والإطار الدستوري اللازم للمضي نحو الانتخابات إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن بين مجلسي النواب والدولة المعنيان بالعملية.

تمديد جديد قصير الأجل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
ومدد مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتفويض قصير الأجل لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اليوم الإثنين، الأول من أغسطس وتنتهي في 31 أكتوبر المقبل، بعدم تعذر للمرة الخامسة تجديد ولايتها لمدة 12 شهرًا بسبب الخلافات بين روسيا والولايات المتحدة.

ووافق مجلس الأمن الدولي في سبتمبر 2021 على إعادة هيكلة البعثة الأممية وإلغاء منصب المبعوث الخاص الذي كان يمارس مهامه من جنيف، وإعادة منصب الممثل الخاص ليمارس مهامه من مقر البعثة في العاصمة طرابلس.

لكن القرار الأممي المتفق عليه منذ أشهر لم يعتمد حتى الآن بسبب الخلاف على رئاسة البعثة بين الولايات المتحدة وروسيا التي تتمسك بضرورة تسمية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أولًا قبل اعتماد وإصدار القرارات الخاصة بإعادة هيكلة البعثة وتمديد التفويض الخاص بها 12 شهرًا كما جرت العادة.

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