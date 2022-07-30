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علي القطراني يؤكد دعم هيئة مكافحة الفساد في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 04:52 مساء
علي القطراني يؤكد دعم هيئة مكافحة الفساد في بنغازي
لقاء علي القطراني مع رئيس فرع هيئة مكافحة الفساد في بنغازي، 30 يوليو 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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أبدى نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي فرج القطراني، اليوم السبت، استعداد الحكومة لدعم فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لوجستيًا من حيث تنظيم الندوات والمؤتمرات الخاصة بها، وتوفير احتياجاتها كافة.

جاء ذلك خلال لقاء القطراني بمكتبه في بنغازي مع رئيس فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بنغازي وضواحيها، فضل الله هارون الشهيبي، بحضور مسؤول القطاع الخاص بالهيئة على مستوى ديوان المنطقة الشرقية، أسامة هارون، ومدير مكتب الرقابة والمتابعة بالهيئة، السيد مفتاح الزاوي، وفق بيان صادر عن الحكومة.

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وشهد اللقاء استعرض ملفات اختصاصات الهيئة، واستقبالها للشكاوي، وإجراءات ومحاضر الذمة المالية، فضلا عن صلاحيات الهيئة في متابعة الأجهزة والمؤسسات التابعة للدولة بالتعاون مع النائب العام، باعتبار الهيئة ضمن الأجهزة التابعة لمجلس النواب.

وتطرق اللقاء إلى الاستعداد لإقامة مؤتمر يختص بعمل الهيئة، بحضور الحكومة المكلفة من مجلس النواب، والنيابة المختصة بمكافحة الفساد، إضافة مناقشة احتياجات الهيئة، ودعمها لوجستيا، وتحديد ميزانية مخصصة للهيئة إلى جانب توفير مقر لها.

لقاء علي القطراني مع رئيس فرع هيئة مكافحة الفساد في بنغازي، 30 يوليو 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
لقاء علي القطراني مع رئيس فرع هيئة مكافحة الفساد في بنغازي، 30 يوليو 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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