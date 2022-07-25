في لقائه مع القطراني.. عقيلة صالح يؤكد دعمه وثقته في حكومة باشاغا لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح «دعمه الكامل» للحكومة المكلفة من المجلس برئاسة فتحي باشاغا، معربًا عن «ثقته التامة في قدرتها على تحقيق آمال الليبيين وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال» وفق المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، في مكتبه بمقر إقامته في القبة، مع نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني.

وأضاف المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن المستشار عقيلة صالح بحث مع القطراني «عددًا من الملفات الخدمية التي تصب في صالح الوطن والمواطن، على رأسها قانون الميزانية، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء».

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القطراني يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ مهامها

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن القطراني أكد من جانبه، «حرص الحكومة على تنفيذ المهمة التي أُوكلت إليها، والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي، بالإضافة إلى التزامها بتطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي وتأمين مستقبل أفضل».

لقاء المستشار عقيلة صالح مع القطراني في القبة، الإثنين 25 يوليو 2022. (مجلس النواب)