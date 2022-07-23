عقيلة صالح يعلق على اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

علق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على الاشتباكات المسلحة التي دارت بين «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» و«كتيبة ثوار طرابلس» في العاصمة طرابلس وعين زارة، قائلًا إنه يطالب «الجهات التي تدَّعي تبعية هذه المجموعات المسلحة لها» بتحمل مسؤوليتها تجاه «هذه الأحداث المؤسفة».

استنكار من عقيلة لـ«جرائم ترويع المواطنين»

واستنكر عقيلة صالح في بيان اليوم السبت، هذه الاشتباكات التي وقعت يومي الخميس والجمعة، وما سماه «جرائم ترويع المواطنين وتعريض أرواحهم وممتلكاتهم للخطر»، مقدما تعازيه لأسر الضحايا، الذين بلغوا 16 قتيلًا، فيما أصيب 52 آخرون، حسب بيان لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة صدر اليوم.

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وأكدت الوزارة أن جميع الجرحى «يتلقون العناية الطبية داخل مستشفيات القطاع العام بمدينة طرابلس، وهي: مستشفى معيتيقة ومستشفى الهضبة الخضراء ومستشفى أبوسليم ومستشفى طرابلس الجامعي ومستشفى طرابلس المركزي».

ما هو سبب الاشتباكات؟

ويشترط جهاز الردع عدم عودة «كتيبة ثوار طرابلس» وآمرها أيوب أبوراس إلى المقار التي فقد السيطرة عليها، حسب مصادر لم تستبعد تسليم هذه المقار إلى «اللواء 444»، موقتًا، ومن ثم إلى وزارة الداخلية.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، التوصل إلى اتفاق لوقف الاشتباكات، دون الكشف عن تفاصيل هذا الاتفاق.