Atwasat

روسيا توضح موقفها من التمديد لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 يوليو 2022, 11:08 مساء
روسيا توضح موقفها من التمديد لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا
القائم بأعمال الممثل الدائم لروسيا لدى مجلس الأمن، دميتري بوليانسكي (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن القائم بأعمال الممثل الدائم لروسيا لدى مجلس الأمن، دميتري بوليانسكي، دعم بلاده مشروع القرار الذي أعدته المملكة المتحدة بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معتبرا أن «الحل الوسط أصبح الوحيد الممكن للجميع في هذه المرحلة».

ممثل روسيا: البعثة الأممية في ليبيا «مقطوعة رأس» لفترة طويلة
لكنه أوضح أن «التكوين الحالي لجهود الوساطة الأممية في ليبيا لا يتماشى مع المشاكل الملحة للتسوية الليبية»، متابعا: «هذا الوضع لا يناسبنا جميعا»، باعتبار أنه «ليس من الطبيعي أن تكون بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (مقطوعة رأس) لفترة طويلة، مما يحد من الأدوات المتاحة لها لدعم الحوار الليبي».

روسيا ترفض التمديد لوليامز
واستنكر ممثل روسيا تمديد عمل المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز «التي ليس لديها تفويض مناسب من مجلس الأمن»، على الرغم من التأكيدات على أن «تعيينها كان تدبيرا موقتا».

- مندوبة بريطانيا: الولاية القصيرة تقوض قدرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
- مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 3 أشهر

ودعا إلى ضرورة أن يقدم «أنطونيو غوتيريس مرشحا جديرا وموثوقا لمنصب ممثله الخاص لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي يناسب اللاعبين الليبيين الرئيسيين، وكذلك الإقليميين، من أجل موافقة أعضاء مجلس الأمن على الترشيح».

واعتبر ممثل روسيا أن الوثيقة الحالية إشارة واضحة على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الصدد، متمنيا عدم الاضطرار إلى «مراعاة التملص المتعمد لهذه القضية لصالح المصالح الانتهازية. فالبعثة بحاجة إلى رئيس يتمتع بثقة حقيقية من قبل الليبيين».

روسيا: ازدواجية السلطة في ليبيا.. ومصيرها على المحك
وشدد على رفض أي تسوية خارج الإطار الذي حدده مجلس الأمن، لا سيما «عند ملاحظة جولة أخرى من ازدواجية السلطة في ليبيا، ووصلت البلاد إلى حافة الهاوية، التي يمكن بعدها استئناف الصراع المسلح، مشيرا إلى أن مصير ليبيا وشعبها الآن على المحك».

وتابع: «كلما طالت الأوضاع الحالية أصبحت هذه الفترة أكثر خطورة ليس فقط على البعثة، ولكن أيضا على دور الأمم المتحدة في ليبيا ككل. ولا يشجع هذا الوضع الأطراف الليبية على مواصلة العمل البناء الهادف لتوحيد البلاد ومؤسسات الدولة».

واختتم بأن «التوافق على تمديد ولاية البعثة لفترة أخرى، من أجل إعطاء المزيد من المحتوى الموضوعي للقرار المستقبلي بعد أن تجد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قائدها في النهاية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ناسا» ترسل إلى المريخ مروحيتين إضافيتين لهذا السبب

«ناسا» ترسل إلى المريخ مروحيتين إضافيتين لهذا السبب
18 مليار دولار أرباحا لـ«شل» و5.7 مليار دولار لـ«توتال إنرجي» بفضل ارتفاع أسعار النفط

18 مليار دولار أرباحا لـ«شل» و5.7 مليار دولار لـ«توتال إنرجي» بفضل ارتفاع أسعار ...
قبل عشائه مع ماكرون في فرنسا.. لماذا تخلت أوروبا عن موقفها من محمد بن سلمان؟

قبل عشائه مع ماكرون في فرنسا.. لماذا تخلت أوروبا عن موقفها من محمد بن سلمان؟
جويلي: حكومة باشاغا مُنحت الثقة ويجب تمكينها دون عنف

جويلي: حكومة باشاغا مُنحت الثقة ويجب تمكينها دون عنف
توجيه 117 تهمة لمسلح قتل 7 أشخاص في أميركا

توجيه 117 تهمة لمسلح قتل 7 أشخاص في أميركا
عقيلة صالح: مستعدون لتعديل قوانين الانتخابات والتدخلات الخارجية حالت دون إجرائها

عقيلة صالح: مستعدون لتعديل قوانين الانتخابات والتدخلات الخارجية حالت دون إجرائها
«الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» في دوري الأبطال.. و«النصر» و«الأخضر» إلى «الكونفدرالية»

«الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» في دوري الأبطال.. و«النصر» و«الأخضر» إلى ...
عبر «WTV».. «ڤار استديو» يناقش تحليل الحالات التحكيمية لمباريات الجولة الخامسة لـ«سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «ڤار استديو» يناقش تحليل الحالات التحكيمية لمباريات الجولة الخامسة ...
رسميا.. «المسابقات» تحدد موعد إقامة المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدوري

رسميا.. «المسابقات» تحدد موعد إقامة المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدوري
المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في كأس العرب للشباب

المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في كأس العرب للشباب
العراق.. متظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد اعتراضا على ترشح السوداني

العراق.. متظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد اعتراضا على ترشح ...
انتهت عبر «WTV»: «الأهلي بنغازي 1 - 2 الأخضر» في ختام جولات سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV»: «الأهلي بنغازي 1 - 2 الأخضر» في ختام جولات سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV»: «النصر 1 - 2 الاتحاد» في ختام جولات سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV»: «النصر 1 - 2 الاتحاد» في ختام جولات سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV»: «الأهلي طرابلس 1 - 0 الأولمبي» في ختام جولات سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV»: «الأهلي طرابلس 1 - 0 الأولمبي» في ختام جولات سداسي التتويج
كاركاتير حليم - «لا بد من ليبيا ...»

كاركاتير حليم - «لا بد من ليبيا ...»
«فرانس برس»: الدستور الجديد يعرض الديمقراطية الفتية للخطر في تونس

«فرانس برس»: الدستور الجديد يعرض الديمقراطية الفتية للخطر في تونس
واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان

واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان
بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز

بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«بلدي مصراتة» يلغي استضافة أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»
«بلدي مصراتة» يلغي استضافة أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس ...
سفير الإمارات يحضر مأدبة عشاء لمناسبة تعيين بن قدارة رئيسا لمؤسسة النفط
سفير الإمارات يحضر مأدبة عشاء لمناسبة تعيين بن قدارة رئيسا لمؤسسة...
باشاغا يوقف وزير الموارد المائية موقتا ويحيله إلى التحقيق
باشاغا يوقف وزير الموارد المائية موقتا ويحيله إلى التحقيق
السفيرة البريطانية تشيد بالحديث مع باشاغا وتدعو لتجنب اللجوء للعنف
السفيرة البريطانية تشيد بالحديث مع باشاغا وتدعو لتجنب اللجوء ...
مندوبة بريطانيا: الولاية القصيرة تقوض قدرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
مندوبة بريطانيا: الولاية القصيرة تقوض قدرة بعثة الأمم المتحدة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج غرب طرابلس
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج ......
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
المزيد
اليابان تدعم عمليات برنامج الأغذية العالمي في ليبيا
اليابان تدعم عمليات برنامج الأغذية العالمي في ليبيا...
إعادة فتح مرتقب لأحد المراكز الحدودية الثلاثة بين الجزائر وليبيا
إعادة فتح مرتقب لأحد المراكز الحدودية الثلاثة بين الجزائر ......
روسيا توضح موقفها من التمديد لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا
روسيا توضح موقفها من التمديد لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا...
مندوبة بريطانيا: الولاية القصيرة تقوض قدرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
مندوبة بريطانيا: الولاية القصيرة تقوض قدرة بعثة الأمم ......
السفيرة البريطانية تشيد بالحديث مع باشاغا وتدعو لتجنب اللجوء للعنف
السفيرة البريطانية تشيد بالحديث مع باشاغا وتدعو لتجنب اللجوء......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط