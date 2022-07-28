مندوبة بريطانيا: الولاية القصيرة تقوض قدرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودوارد، أن الإصرار على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر في ظل غياب ممثل خاص للأمين العام «ليس قصر نظر فحسب، بل إنه يقوض أيضا قدرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على دعم القادة الليبيين لتحقيق الأهداف السياسية والأمنية اللازمة لتحقيق الاستقرار في البلاد».

ومدد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمرة الخامسة منذ سبتمبر 2021، بعدما تعذر إصدار قرار بتمديد الولاية لمدة 12 شهرا، بسبب معارضة روسيا التي تتمسك بضرورة تعيين رئيس جديد للبعثة أولا قبل التمديد طويل الأجل. وصوت على القرار 12 عضوا فيما امتعنت المجموعة الأفريقية التي تضم الجابون وغانا وكينيا عن التصويت بسبب قصر مدة التمديد.

رسائل مهمة بقرار مجلس الأمن الجديد بشأن ليبيا

ورحبت المندوبة البريطانية في كلمتها لشرح تصويتها على قرار مجلس الأمن رقم (2647) لسنة 2022 الذي يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر، باعتماد القرار، مؤكدة أنه «على عدد من الرسائل المهمة، بما في ذلك ما يتعلق بالعمليات السياسية والأمنية، ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط، وحقوق الإنسان».

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وأكدت وودوارد أن القرار الجديد يتضمن «رسالة واضحة للأطراف الليبية بشأن الحاجة إلى الاتفاق على مسار لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن». مشيدة بأعضاء مجلس الأمن على مشاركتهم البناءة ودعمهم للعناصر الموضوعية للقرار، الذي أعدته المملكة المتحدة.

إحباط أفريقي بسبب الولاية القصيرة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

وشاطرت وودوارد المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن، «الإحباط بسبب الولاية القصيرة التي تبلغ ثلاثة أشهر». وقالت «إن امتناعهم عن التصويت أمر مفهوم بالنظر إلى رفض روسيا الانضمام إلى توافق الآراء بشأن مقترحاتنا بشأن ولاية أطول لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا». معتبرة أن «نهج روسيا يتعارض مع ما طلبته ليبيا والمنطقة والأمم المتحدة».

كما رحت المندوبة البريطانية بجهود الأمين العام المستمرة لإيجاد مرشح مناسب للممثل خاص للأمين العام لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. منوهة إلى «أن هذه ليست مهمة سهلة»، داعية «جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المجلس، إلى اتباع نهج بناء ومرن لتمكين تعيين سريع» لرئاسة البعثة.