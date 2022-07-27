«اللواء 444» يحبط تهريب 40 ألف لتر وقود جنوب مزدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، ضبط شاحنة من الوقود محملة بـ40 ألف لتر من الوقود أُعدت للتهريب خارج البلاد، خلال كمين لأحد مفارزه الصحراوية جنوب مدينة مزدة.

وقال اللواء، في منشور عبر صفحة على «فيسبوك»، «هذه العملية تأتي ضمن الخطة الموضوعة سلفًا، التي نتج عنها قطع خطوط التهريب ودك أوكار المهربين».

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وتابع المنشور أن عناصره «يقطعون مئات الكيلومترات وسط حر شمس الصيف، ويواصلون الليل بالنهار من أجل الحفاظ على الممتلكات والمقدرات».

وفي 30 يونيو الماضي، أعلن مكتب النائب العام حبس عضوين من مجلس إدارة شركة «خدمات الطرق السريعة للخدمات النفطية» احتياطيًا، إلى حين انتهاء التحقيق معهما في تهمة المساهمة في تهريب الوقود عبر تزويد بعض نقاط التوزيع بالوقود، رغم أن ملاك هذه النقاط لا يمارسون المهنة.

ضبط شحنة وقود مهربة جنوب مزدة (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)

ضبط شحنة وقود مهربة جنوب مزدة (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)

ضبط شحنة وقود مهربة جنوب مزدة (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)

ضبط شحنة وقود مهربة جنوب مزدة (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)