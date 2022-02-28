«اللواء 444»: إحباط تهريب شحنات وقود جنوب بني وليد (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، عن ضبط شحنات من الوقود المهربة، خلال دوريات صحراوية لإحدى مفارزه جنوب مدينة بني وليد.

وحذّر اللواء، في منشور عبر صفحة على «فيسبوك»، كل من «امتهن التهريب أو التخريب بأن مفارزه لن تتوانى في الأخذ على أيديهم وملاحقتهم وإخراجهم من جحورهم».

- «اللواء 444 قتال» يضبط 9 مهربين بحوزتهم 60 ألف لتر وقود

- تفاقم أزمة البنزين في سرت للأسبوع الثاني والبلدية تحمل المسؤولية لشركة البريقة

ومنذ منتصف شهر فبراير الجاري، تشهد منطقة سرت تفاقمًا لأزمة الوقود جراء نقص البنزين بكافة محطات التوزيع العاملة في المنطقة، حيث يصطف المواطنون بسياراتهم في طوابير طويلة أمام المحطات العاملة ينتظرون التزود بالوقود.

ضبط شحنات وقود مهربة جنوب بني وليد (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)

ضبط شحنات وقود مهربة جنوب بني وليد (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)

ضبط شحنات وقود مهربة جنوب بني وليد (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)

ضبط شحنات وقود مهربة جنوب بني وليد (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)

ضبط شحنات وقود مهربة جنوب بني وليد (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)

ضبط شحنات وقود مهربة جنوب بني وليد (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)