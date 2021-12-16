«اللواء 444 قتال» يضبط 9 مهربين بحوزتهم 60 ألف لتر وقود

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 ديسمبر 2021, 01:36 مساء
أفراد اللواء 444 قتال خلال ضبطهم مهربي وقود، 15 ديسمبر 2021، (صفحة اللواء على فيسبوك)

أعلن «اللواء 444 قتال»، ضبط تسعة مسلحين خلال محاولة تهريبهم كميات من الوقود.

وقال اللواء إن مفارز تابعة له أوقفت المسلحين وهم يقودون شاحنتين محملتين بـ60 ألف لتر من الوقود، مساء أمس الأربعاء، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ويوم الأحد الماضي، ضبط أفراد «اللواء 444 قتال» عددًا من المطلوبين، بينهم مرتكبو عملية سطو مسلح على سد وادي غان وسرقة محتوياته، بالإضافة إلى آخر شن هجومًا مسلحًا على مقر الشركة العامة للكهرباء بمدينة ترهونة، ومتهم بالتهجم على مركز شرطة السايح لإخراج أحد الموقوفين هناك.

عدد من المهربين المضبوطين.
أحد أفراد اللواء يقف إلى جوار المهربين.
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «خليج سرت 1 - 1 الأخضر» في الدوري الليبي
رياضة محلية
الانتخابات الليبية
وجهات نظر
دولة القديسين
وجهات نظر
دول أوروبية تبدأ تطعيم الأطفال ضد «كوفيد-19».. «اللقاح لن يكون كافيا»
دولى
كأس العرب: الجزائر تقصي قطر وتلحق بتونس إلى النهائي
رياضة عالمية
بالصور.. تونس تقصي مصر من كأس العرب بـ«النيران الصديقة»
رياضة عالمية
الليرة التركية تواصل تراجعها إلى أدنى مستوياتها عشية قرار للمصرف المركزي بشأن ...
اقتصاد
وليامز تبحث في مصراتة الوضع السياسي والانتخابات والإصلاحات الاقتصادية والإدارية
ليبيا
تركيا تراهن بطائراتها من دون طيار لتقوية علاقاتها مع أفريقيا.. إردوغان يلتقي 13 ...
دولى
تعيين عبدالقادر خليفة آمرا لمنطقة طرابلس العسكرية
ليبيا
جمعية الآداب والفنون تنعي الفنان الليبي علي البوزيدي
ثقافة وفن
وليامز: مهمتي في ليبيا قيادة المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية
ليبيا
الحداد يبحث مع حرس المنشآت النفطية تأمين الشركات الأجنبية
ليبيا
لماذا تفوقت منتخبات أفريقيا على الآسيويين في كأس العرب؟
رياضة عالمية
قائد «برخان» الفرنسية: تعداد القوات في الساحل سيتراجع إلى 3 آلاف عسكري منتصف ...
دولى
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية
دولى
مفوضية الانتخابات: تأجيل إعلان القوائم الأولية لمرشحي البرلمان
ليبيا
تفاصيل لقاء الحداد والناظوري.. 7 محاور في اجتماع «تشاوري ودي»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صاحب السباعية للمنتخب الليبي يتحدث عن البطولة العربية في العراق 1966