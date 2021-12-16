«اللواء 444 قتال» يضبط 9 مهربين بحوزتهم 60 ألف لتر وقود

أفراد اللواء 444 قتال خلال ضبطهم مهربي وقود، 15 ديسمبر 2021، (صفحة اللواء على فيسبوك)

أعلن «اللواء 444 قتال»، ضبط تسعة مسلحين خلال محاولة تهريبهم كميات من الوقود.

وقال اللواء إن مفارز تابعة له أوقفت المسلحين وهم يقودون شاحنتين محملتين بـ60 ألف لتر من الوقود، مساء أمس الأربعاء، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ويوم الأحد الماضي، ضبط أفراد «اللواء 444 قتال» عددًا من المطلوبين، بينهم مرتكبو عملية سطو مسلح على سد وادي غان وسرقة محتوياته، بالإضافة إلى آخر شن هجومًا مسلحًا على مقر الشركة العامة للكهرباء بمدينة ترهونة، ومتهم بالتهجم على مركز شرطة السايح لإخراج أحد الموقوفين هناك.

عدد من المهربين المضبوطين.

أحد أفراد اللواء يقف إلى جوار المهربين.