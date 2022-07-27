القبض على شخص يدعي إعاقة طفلته لاستغلالها في التسول

القاهرة - بوابة الوسط

ألقت قوة أمنية القبض على شخص من ذوي السوابق الجنائية يقوم باستغلال ابنته لغرض التسول وخداع الناس بأنها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأفادت وزارة الداخلية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن أعضاء التحري بقوة دعم مديريات الأمن بالمناطق تمكنوا من ضبط الشخص أثناء قيامه بالتسول، كما تبين أن طفلته بحالة صحية جيدة وليست من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

- جهاز الأمن الداخلي: حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين

والأحد الماضي، أعلن جهاز الأمن الداخلي إطلاق حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين، واتخاد ما يلزم من إجراءات قانونية حيالهم ومعرفة الدوافع والأبعاد الأمنية.

وأرجع الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك» آنذاك، الحملة الأمنية إلى انتشار ظاهرة التسول وتزايدها الملحوظ في الشوارع، وفي الطرقات العامة، مشيرًا إلى تأثيرها السلبي على المجتمع الليبي وخوفًا من استغلالها أمنيًا.

الطفلة المضبوطة رفقة أبيها بتهمة التسول (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)