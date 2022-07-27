تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا في سبها وأوباري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز سبها الطبي، اليوم الأربعاء، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في المنطقة الجنوبية، موضحًا أن من بين الحالات الأربعة ثلاث إصابات في مدينة سبها وإصابة حالة واحة من أوباري.

وقال مركز سبها الطبي عبر صفحته على «فيسبوك» إن حالات الإصابة الأربعة بفيروس كورونا هي الحالات الموجبة من بين 14 حالة جرى فحص عيناتها (PCR) لدى المختبر الطبي التابع للمركز.

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وأحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 204 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 191 حالة شفاء، فيما لم تسجل أية حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق بيان أصدره في وقت سابق اليوم.