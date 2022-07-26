مخاوف نسائية من الأوضاع في ليبيا.. كيف ردت البعثة الأممية؟

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت نساء ليبيات «تكنوقراط» يمثلن مبادرة «نون» الناشئة في لقاء مع ممثلين للبعثة الأممية عن مخاوفهن إزاء الوضع الحالي في ليبيا.

وأشار التجمع النسائي إلى «الحاجة لإجراء الانتخابات»، مشددات على «ضرورة تحسين الوضع الأمني كونه لا يزال العائق الرئيسي الذي يحول دون مشاركة المرأة في ليبيا بشكل كامل وتمتعها بالحقوق المدنية والسياسية».

البعثة الأممية ترد

وجددت البعثة التأكيد أن «المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة في كافة المبادرات السياسية ومسارات بناء السلام تظل من الأولويات الاساسية للبعثة، مشيرةً إلى استمرار البناء على الخبرات المتوفرة في أوساط الليبيات لتنفيذ هذه المبادرات والمسارات».

واستضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أول من أمس هذه المجموعة النسائية التي تهدف للعمل عبر منهجية متعددة الاختصاصات للنهوض بانخراط المرأة الليبية المباشر في العملية السياسية وبناء السلام وتنمية البلاد، حسب بيان صادر عن البعثة.