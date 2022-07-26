Atwasat

مخاوف نسائية من الأوضاع في ليبيا.. كيف ردت البعثة الأممية؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 يوليو 2022, 02:08 مساء
مخاوف نسائية من الأوضاع في ليبيا.. كيف ردت البعثة الأممية؟
نساء ليبيات يمثلن مبادرة «نون» الناشئة خلال لقاء في مقر البعثة الأممية، 24 يوليو 2022. (تويتر)
alwasat radio

أعربت نساء ليبيات «تكنوقراط» يمثلن مبادرة «نون» الناشئة في لقاء مع ممثلين للبعثة الأممية عن مخاوفهن إزاء الوضع الحالي في ليبيا. 

وأشار التجمع النسائي إلى «الحاجة لإجراء الانتخابات»، مشددات على «ضرورة تحسين الوضع الأمني كونه لا يزال العائق الرئيسي الذي يحول دون مشاركة المرأة في ليبيا بشكل كامل وتمتعها بالحقوق المدنية والسياسية».

البعثة الأممية ترد
وجددت البعثة التأكيد أن «المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة في كافة المبادرات السياسية ومسارات بناء السلام تظل من الأولويات الاساسية للبعثة، مشيرةً إلى استمرار البناء على الخبرات المتوفرة في أوساط الليبيات لتنفيذ هذه المبادرات والمسارات».

- الدبيبة يؤكد ضرورة تفعيل دور المرأة في الانتخابات 
- وليامز تؤكد التزامها بدعم مشاركة المرأة الليبية في الحياة السياسية
- خيرية حفالش: ليس هناك ما يمنع ترشح المرأة الليبية للرئاسة

واستضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أول من أمس هذه المجموعة النسائية التي تهدف للعمل عبر منهجية متعددة الاختصاصات للنهوض بانخراط المرأة الليبية المباشر في العملية السياسية وبناء السلام وتنمية البلاد، حسب بيان صادر عن البعثة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد

التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد
هجوم جديد من بايدن على ترامب بسبب «جحيم القرون الوسطى»

هجوم جديد من بايدن على ترامب بسبب «جحيم القرون الوسطى»
بابا الفاتيكان: الكنيسة تعاونت في «تدمير» ثقافة الشعوب الأصلية

بابا الفاتيكان: الكنيسة تعاونت في «تدمير» ثقافة الشعوب الأصلية
صدارة مبكرة لشباب ليبيا في البطولة العربية لكرة القدم قبل لقاء الجزائر

صدارة مبكرة لشباب ليبيا في البطولة العربية لكرة القدم قبل لقاء الجزائر
الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام اللقاح الدنماركي ضد جدري القرود

الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام اللقاح الدنماركي ضد جدري القرود
الصراع يشتد على قمة الدوري الليبي بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. و«بوابة الوسط» تستعرض لائحة فض الاشتباك

الصراع يشتد على قمة الدوري الليبي بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. و«بوابة الوسط» ...
ياسمينا زيتون أول ملكة لجمال لبنان منذ 4 سنوات

ياسمينا زيتون أول ملكة لجمال لبنان منذ 4 سنوات
السوق النفطية: توقعات باستمرار تراجع الأسعار مع زيادة المعروض وقوة الدولار

السوق النفطية: توقعات باستمرار تراجع الأسعار مع زيادة المعروض وقوة الدولار
سيدات أميركا يحتفظن بذهبية التتابع أربعة في 400 متر ببطولة العالم

سيدات أميركا يحتفظن بذهبية التتابع أربعة في 400 متر ببطولة العالم
تونس: انطلاق استفتاء حاسم على دستور جديد يثير خلافات

تونس: انطلاق استفتاء حاسم على دستور جديد يثير خلافات
جهاز الأمن الداخلي: حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين

جهاز الأمن الداخلي: حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين
كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا
شاهد: تمدد حريق الغابات في كاليفورنيا وسط موجة قيظ تضرب الولايات المتحدة

شاهد: تمدد حريق الغابات في كاليفورنيا وسط موجة قيظ تضرب الولايات المتحدة
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل الدوري السداسي قبل جولة الحسم بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. الأربعاء

«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل الدوري السداسي قبل جولة الحسم بين الأهلي طرابلس ...
وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
ردا على مقال د. صالح السنوسي: «متاهة المصدر الرسمي والمصدر الوحيد للتشريع»

ردا على مقال د. صالح السنوسي: «متاهة المصدر الرسمي والمصدر الوحيد للتشريع»
طائرة الجزيرة تحلق عاليا في سماء طرابلس وتعانق الذهب والفضة (صور)

طائرة الجزيرة تحلق عاليا في سماء طرابلس وتعانق الذهب والفضة (صور)
ارتداد الفعل

ارتداد الفعل
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
استقرار جماعي للعملات الأجنبية في السوق الموازية
استقرار جماعي للعملات الأجنبية في السوق الموازية
سفارة ليبيا بواشنطن تستعرض التطورات السياسية مع معهد السلام الأميركي
سفارة ليبيا بواشنطن تستعرض التطورات السياسية مع معهد السلام ...
السني يحذر من انفلات الوضع في ليبيا «في أي لحظة»
السني يحذر من انفلات الوضع في ليبيا «في أي لحظة»
الداخلية: إنقاذ 70 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية (صور)
الداخلية: إنقاذ 70 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية (صور)
وزير الدفاع الإيطالي يصف ليبيا بـ«دولة الاهتمام الرئيسي»
وزير الدفاع الإيطالي يصف ليبيا بـ«دولة الاهتمام الرئيسي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج غرب طرابلس
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج ......
المزيد
مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة طرابلس وجاوا الإندونيسية
مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة طرابلس وجاوا الإندونيسية...
مخاوف نسائية من الأوضاع في ليبيا.. كيف ردت البعثة الأممية؟
مخاوف نسائية من الأوضاع في ليبيا.. كيف ردت البعثة الأممية؟...
دي مايو في إحاطة برلمانية: تعيين مبعوث أممي جديد لليبيا مهم.. والوجود الروسي مقلق
دي مايو في إحاطة برلمانية: تعيين مبعوث أممي جديد لليبيا ......
وزير الدفاع الإيطالي يصف ليبيا بـ«دولة الاهتمام الرئيسي»
وزير الدفاع الإيطالي يصف ليبيا بـ«دولة الاهتمام الرئيسي»...
الداخلية: إنقاذ 70 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية (صور)
الداخلية: إنقاذ 70 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية (صور)...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط