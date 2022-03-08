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وليامز تؤكد التزامها بدعم مشاركة المرأة الليبية في الحياة السياسية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 مارس 2022, 02:46 مساء
وليامز تؤكد التزامها بدعم مشاركة المرأة الليبية في الحياة السياسية
ستيفاني وليامز، 5 فبراير 2021. (حساب وليامز على تويتر)
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أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الثلاثاء، التزامها بـ«قوة» بدعم الدور «الحاسم» الذي تلعبه المرأة الليبية في صنع وبناء السلام ومشاركتها الكاملة وانخراطها في الحياة السياسية وصنع القرار في البلاد.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للمستشارة الأممية على حسابها بموقع «تويتر» لمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحل سنويًا في الثامن من مارس.

وقالت وليامز: «لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أحتفل بجميع النساء اللاتي يجري تمثليهن في مجموعة متنوعة من الأدوار والذين يشكلون العمود الفقري لمجتمعاتهم».

- البعثة الأوروبية: المرأة الليبية فاعلة للتغيير ومحركة للسلام والاستقرار
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واعتبرت أن النساء الليبيات «كنّ قدوة وفي الطليعة» في السعي لتحقيق العدالة والمصالحة وحماية حقوق الإنسان وإعمال الحقوق السياسية الكاملة، وضمان وجود المرأة في جميع الأماكن بما فيها تلك التي يجري فيها اتخاذ القرارات.

وللمناسبة نفسها، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانًا، الثلاثاء، حضت فيه على ضرورة وقف أعمال العنف والترهيب والاحتجاز التعسفي ضد النساء بشكل عام، خاصة العنف ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات والصحفيات والسياسيات في ليبيا. بينما عبرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في بيان، عن دعمها ممارسة المرأة الليبية حقها في أن تكون طرفًا في عملية السلام والتحول الديمقراطي والانتعاش الاقتصادي في بلادها.

إلى ذلك، أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، التعويل على المرأة الليبية وتثمين دورها في تأسيس دولة ليبيا الحديثة وبناء مجتمع العدالة والازدهار، فيما اعتبرت وزيرة الخارجية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، نجلاء المنقوش المرأة «شريكًا أساسيًا» لا يمكن أن يجري البناء الإنساني دون وجودها بشكل فاعل.

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