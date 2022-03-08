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رسائل من المنفي والمنقوش للمرأة الليبية في يومها العالمي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 مارس 2022, 12:10 مساء
رسائل من المنفي والمنقوش للمرأة الليبية في يومها العالمي
رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي. (الإنترنت)
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أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، التعويل على المرأة الليبية وتثمين دورها في تأسيس دولة ليبيا الحديثة وبناء مجتمع العدالة والازدهار.

جاء ذلك في تغريدة مقتضبة لرئيس المجلس الرئاسي على حسابه بموقع «تويتر»، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحل سنويا في الثامن من مارس.

وفي السياق ذاته، قالت وزيرة الخارجية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، نجلاء المنقوش: «المرأة شريك أساسي ولا يمكن أن يجري البناء الإنساني دون وجودها بشكل فاعل».

- في يوم المرأة العالمي.. البعثة الأممية تحض على وقف العنف ضد الليبيات

وغردت المنقوش على حسابها بموقع «تويتر» قائلة: «يمر علينا اليوم العالمي للمرأة 2022 في ظروف عالمية عصيبة، حيث نشهد تصاعدًا للصراعات العسكرية والسياسية إلى جانب الأزمة الاقتصادية، المرأة شريك أساسي ولا يمكن أن يجري البناء الإنساني دون وجودها بشكل فاعل».
وتابعت: «في يومكن أحييكن مع كل مودتي وتقديري لنساء بلدي ليبيا الصبورات القويات».

إلى ذلك، حضت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، على ضرورة وقف أعمال العنف والترهيب والاحتجاز التعسفي ضد النساء بشكل عام، خاصة العنف ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات والصحفيات والسياسيات في ليبيا.

وذكرت البعثة في بيان لها لمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس كل عام، بمرور قرابة ثلاث سنوات على اختطاف عضوة مجلس النواب، سهام سرقيوة، معتبرة أن ذلك «اعتداء كان له أثر مثبط على عمل الناشطات في ليبيا»، وجددت دعوتها إلى إطلاقها فورًا والكشف عن مكان تواجدها، وشددت على أنه «لن يجري التسامح مع إسكات أصوات النساء في مواقع صنع القرار والعاملات في مجال حقوق الإنسان».

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