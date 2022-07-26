وفاة سيدة جراء حريق بشقة بمنطقة الظهرة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

تُوفيت سيدة جراء حريق اندلع، صباح الثلاثاء، داخل شقة سكنية بمنطقة الظهرة في طرابلس، على ما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ.

وأوضح الجهاز في بيان مقتضب، أن السيدة تدعى ابتهال سعيد اللهب، مرجحًا أن يكون سبب وفاتها يرجع إلى اختناقها بالدخان الناتج عن الحريق.

- حريق بشقة بمنطقة الظهرة في طرابلس

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ اندلاع حريق في شقة بمنطقة الظهرة بالقرب من شارع العملة في طرابلس. وأشار الجهاز في بيان مقتضب، إلى توجيه أربع سيارات إسعاف إلى مكان الحريق، فيما تتحدث أنباء عن وجود 5 إصابات باختناق جرى نقلها إلى مستشفى طرابلس المركزي.