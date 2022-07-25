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مندوب الإمارات: الانسداد السياسي أدى إلى الإحباط وانعكس على المشهد الأمني الراهن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 10:23 مساء
مندوب الإمارات: الانسداد السياسي أدى إلى الإحباط وانعكس على المشهد الأمني الراهن
ممثل الإمارات خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن، 25 يوليو 2022. (صورة من البث المباشر: الأمم المتحدة)
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قال ممثل الإمارات في مجلس الأمن إن الانسداد السياسي المستمر في ليبيا ألقى بظلاله على الحياة اليومية للمواطن وتطلعاته المشروعة، وأدى إلى الإحباط، مما انعكس على المشهد الأمني الراهن».

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن، مساء اليوم الإثنين، أن بلاده تابعت بقلق الأحداث التي شهدتها عدة مدن ليبية أخيرًا، ومنها تصاعد وتكرار الاشتباكات بين المجموعات المسلحة في طرابلس.

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وأكد ضرورة وقف أعمال العنف والتخريب، وأن يمارس الجميع أقصى درجات ضبط النفس، مقدمًا التعازي لأسر الضحايا الذين قتلوا نتيجة الاشتباكات التي وقعت الأسبوع الماضي.

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وشدد على أن مسوَّدة الدستور يجب أن تنبنى على أساس الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، داعيًا إلى التوصل إلى توافق حول النقاط الخلافية في المسوَّدة «التي طال أمدها»، والحفاظ على التقديم المحرز في اجتماعات القاهرة وجنيف، ومن أجل إنهاء المرحلة الانتقالية وفق الموعد الذي يتوافق عليبه الليبيون.

ضرورة إبقاء الطريق الساحلي مفتوحا
ولفت الدبلوماسي الإماراتي إلى ضرورة إبقاء الطريق الساحلي مفتوحًا من أجل حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين المدن، وتجنب أية إجراءات سلبية تؤرق الليبيين.

ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار موضوعي ومتكامل يراعي الوضع الحرج في ليبيا، مضيفًا: «نتطلع إلى تعيين ممثل خاص إلى ليبيا يحظى بدرجة كافية من التوافق ليتواصل مع جميع الأطراف المعنية ويسعهم في تعزيز العملية السياسية».

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