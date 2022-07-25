مندوب فرنسا: لابد من التوصل إلى حكومة موحدة لإجراء الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

شدد مندوب فرنسا في مجلس الأمن الدولي على ضرورة التوصل إلى حكومة موحدة لإجراء الانتخابات في جميع أنحاء ليبيا، داعيًا كافة الأطراف إلى الانتهاء من الاتفاق على شروط الترشح للرئاسة.

وقال الدبلوماسي الفرنسي، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الإثنين، إن الوضع الراهن في ليبيا «ينطوي على مخاطر كثيرة»، معتبرًا أن «التوترات بين المليشيات أخيرًا تدل على ذلك» في إشارة إلى الاشتباكات التي جرت قبل أيام بين مجموعات مسلحة.

وجدد مندوب فرنسا في مجلس الأمن، خلال حديثه أمام التجمع الدولي الأول، الدعوة إلى ضرورة تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا بشكل عاجل.