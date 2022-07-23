الأرصاد: طقس صيفي معتدل على أغلب مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تبقى الأجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق ليبيا خصوصًا فيما يتعلق بدرجات الحرارة التي تتراوح على مناطق الشمال بين 31 و35 درجة مئوية، وبين 35 و39 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب.

وأوضحت النشرة الصادرة عن المركز، أن البحر ملائم نسبيًا للاصطياف على السواحل الغربية بينما يكون غير ملائم على السواحل الشرقية بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج عليه، داعيًا المصطافين أخذ الحيطة والحذر.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - مراده

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع احتمال تكوُّن شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على الخليج ومرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية.