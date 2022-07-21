المبعوث الإيطالي يؤكد اتفاق المجموعة الدولية على 4 محاور للفترة المقبلة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، اتفاق أعضاء مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا «p3+2+3» خلال اجتماعها، اليوم الخميس، في مدينة إسطنبول التركية على أربعة محاور للفترة المقبلة في ليبيا.

وتضم مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا «p3+2+3» في عضويتها ممثلين كبار عن كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا، إضافة إلى الأمم المتحدة.

وغرد أورلاندو عبر حسابه على «تويتر» عن الاجتماع قائلا: «اتفقنا مع مصر وفرنسا وألمانيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والأمم المتحدة في إسطنبول اليوم على ضرورة قيام قادة ليبيا بإكمال المسار الدستوري للانتخابات؛ والاتفاق على مسار تنفيذي موحد وشامل؛ والحفاظ على حيادية المؤسسة الوطنية للنفط والمناصب السيادية؛ وضمان الاستخدام الشفاف والعادل للموارد الوطنية».

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وقالت وزارة الخارجية التركية عبر حسابها على «تويتر» إن اجتماع كبار مسؤولي مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا المنعقد في إسطنبول، ناقش آخر التطورات في ليبيا وتبادل وجهات النظر حول الفترة المقبلة ودعم جهود الأمم المتحدة.

وشارك في الاجتماع المبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية الأميركية جوشوا هاريس، والسفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، ومدير إدارة ليبيا بالخارجية المصرية السفير محمد ثروة سليم، والمبعوث الإيطالي نيكولا أورلاندو، والسفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو غريمالدي، والسفير الألماني ميخائيل أونماخت، والمبعوث الألماني كريستيان بوك، والسفيرة البريطانية كارولين هوريندال.

اجتماع مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا «p3+2+3» في إسطنبول، الخميس 21 يوليو 2022. (الخارجية التركية)