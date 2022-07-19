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تعاون ليبي-بريطاني في مجال تعلم اللغة الإنجليزية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 يوليو 2022, 10:15 مساء
تعاون ليبي-بريطاني في مجال تعلم اللغة الإنجليزية
جانب من زيارة السفيرة البريطانية كارولاين هرندل إلى مركز «بريق التدريبي» (حساب السفارة البريطانية على تويتر)
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أعلنت السفارة البريطانية لدى ليبيا، اليوم الإثنين، توقيع شراكة رسمية بين مركز «بريق التدريبي» وشركة «PSI Services» الرائدة في مجال حلول القوى العاملة، لتوفير اختبارات اللغة الإنجليزية لليبيين.

وأفادت السفارة، في تدوينة عبر حسابها على «تويتر»، بأن السفيرة كارولاين هرندل زارت المركز رفقة فريق من وزارة التجارة البريطانية للاحتفال بالشراكة، التي تعمل على توفير اختبارات اللغة الإنجليزية وللسماح لليبيين بالعمل والدراسة في المملكة المتحدة.

- وزارة العمل تبحث تفعيل البرامج التدريبية للعام 2022

وشددت السفارة على أن هذه الشراكة الحديثة ستعزز التعاون الليبي-البريطاني في مجال التعليم.

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