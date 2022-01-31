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وزارة العمل تبحث تفعيل البرامج التدريبية للعام 2022

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 01:30 صباحا
وزارة العمل تبحث تفعيل البرامج التدريبية للعام 2022
جانب من اجتماع عُقد بديوان وزارة العمل والتأهيل في طرابلس (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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بحثت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الخميس، تفعيل البرامج التدريبية للعام 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بديوان وزارة العمل بطرابلس، ضم رئيس لجنة متابعة مشاريع التنمية لسنة 2022‪ عادل عبدالسلام، بحضور مدير إدارة التدريب المهني ومدير مكتب ذوي الإعاقة ومدير مكتب تمكين المرأة.

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وناقش الاجتماع رزنامة التدريب 2022 التي أطلقت نهاية العام الماضي، وآليات البدء فيها بمختلف المناطق والبلديات على مستوى ليبيا والتي تخص الباحثين عن عمل، وفق منشور للوزارة على «فيسبوك».

وفي اجتماع منفصل، ناقش رئيس اللجنة مع مدير إدارة متابعة مكاتب العمل بالمناطق ومدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة سبل تفعيل الدورات التدريبية وفق الاحتياجات التدريبية، وذلك لموظفي ديوان الوزارة والمكاتب على المستوى الوطني، في إطار رزنامة التدريب 2022.

وفي 13 ديسمبر الماضي، أطلقت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية رزنامة التدريب لسنة 2022، والتي تتضمن تأهيل أكثر من 1200 باحث عن العمل، وتدريب أكثر من 1300 موظف، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تدريبية بين جهات حكومية.

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