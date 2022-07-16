Atwasat

ماذا قال القادة المشاركون في قمة جدة عن الأزمة الليبية؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 يوليو 2022, 03:00 مساء
ماذا قال القادة المشاركون في قمة جدة عن الأزمة الليبية؟
لقطة تذكارية للقادة المشاركين في قمة جدة للأمن والتعاون، 16 يوليو 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

لم تغب الأزمة الليبية عن كلمات القادة المشاركين في قمة جدة للأمن والتنمية، اليوم السبت، بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، وكل من مصر والأردن والعراق، حيث كانت الدعوات إلى حلول سياسية عاجلة للأزمة الليبية والقضاء على الميليشيات وإجلاء المرتزقة.

ولي العهد السعودي
ففي كلمته أمام قمة جديدة، قال وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن «الأوضاع في سورية وليبيا تتطلب حلولًا سياسية لاستقرار المنطقة».

وقبل ساعات من انعقاد القمة، أكدت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، دعمهما للشعب الليبي «في الوقت الذي ينخرط فيه في العملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة»، للتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية «في أقرب وقت ممكن». وذلك في بيان مشترك، بعد اجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن، مع ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد محمد بن سلمان.

الرئيس المصري
أما الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فقد أكد في كلمته، وفي إشارة إلى ليبيا، أنه «لا مكان لمفهوم الميليشيات والمرتزقة وعصابات السلاح في المنطقة، ولداعميها بالأموال والسلاح»، متابعًا: «عليهم مراجعة حساباتهم الخاطئة». وأكمل: «لا تهاون في حماية أمننا القومي وما يرتبط به من خطوط حمراء، وأننا سنحمي أمننا ومصالحنا بكل الوسائل».

أمير قطر
من جهته، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في كلمته «إنه يجب الاتفاق على قرارات نحترمها جميعًا، حيث توجه عملنا لحل الأزمات في اليمن وليبيا وغيرهما من الدول».

وشارك في قمة جدة، ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عُمان، أسعد بن طارق آل سعيد، وملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة وملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبدالله الثاني ابن الحسين، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا

كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا
ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة

ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة
الجزائر ترفع صادرات الغاز إلى إيطاليا لـ4 مليارات متر مكعب

الجزائر ترفع صادرات الغاز إلى إيطاليا لـ4 مليارات متر مكعب
مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية

مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية
كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير

كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير
روسيا: وثيقة نهائية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستكون جاهزة «قريبا»

روسيا: وثيقة نهائية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستكون جاهزة «قريبا»
منظمة الصحة: فيروس كورونا أصبح أكثر ذكاء.. ورصد متحور جديد

منظمة الصحة: فيروس كورونا أصبح أكثر ذكاء.. ورصد متحور جديد
بايدن: القدس «مركزية» في الرؤيتين الفلسطينية والإسرائيلية.. والتزامي لم يتغير بحل الدولتين

بايدن: القدس «مركزية» في الرؤيتين الفلسطينية والإسرائيلية.. والتزامي لم يتغير ...
عباس لـ«بايدن»: السلام يبدأ من فلسطين والقدس

عباس لـ«بايدن»: السلام يبدأ من فلسطين والقدس
هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم

هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم
بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»

بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»
أسعار النفط تواصل التراجع.. وصلت إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا

أسعار النفط تواصل التراجع.. وصلت إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا
الدبيبة يرد على طلب المشري بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط

الدبيبة يرد على طلب المشري بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط
بن قدارة: الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على تولي شخصية ليس لها انتماء سياسي إدارة مؤسسة النفط

بن قدارة: الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على تولي شخصية ليس لها انتماء سياسي ...
نورلاند: يمكن الطعن قضائيا على قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط.. ولا يجب أن يتطور الأمر إلى مواجهة مسلحة

نورلاند: يمكن الطعن قضائيا على قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط.. ولا يجب أن ...
الجفاف يدفع مونتيري المكسيكية لتعلم العيش بلا ماء

الجفاف يدفع مونتيري المكسيكية لتعلم العيش بلا ماء
«فاينانشيال تايمز» تلمح إلى «صفقة بين الدبيبة وحفتر للإطاحة بصنع الله»

«فاينانشيال تايمز» تلمح إلى «صفقة بين الدبيبة وحفتر للإطاحة بصنع الله»
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)

هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد انتهاء «الإغلاقات».. تعرف على الطاقة التصديرية لموانئ الهلال النفطي
بعد انتهاء «الإغلاقات».. تعرف على الطاقة التصديرية لموانئ الهلال ...
«سونلغاز» الجزائرية: نصدر الكهرباء إلى ليبيا يوميا
«سونلغاز» الجزائرية: نصدر الكهرباء إلى ليبيا يوميا
صعود اليورو أمام الدينار في السوق الموازية
صعود اليورو أمام الدينار في السوق الموازية
السعودية وأميركا تؤكدان دعمهما إجراء الانتخابات الليبية «في أقرب وقت ممكن»
السعودية وأميركا تؤكدان دعمهما إجراء الانتخابات الليبية «في أقرب ...
أول فوج من الحجاج الليبيين يغادر إلى المدينة المنورة
أول فوج من الحجاج الليبيين يغادر إلى المدينة المنورة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
المزيد
ماذا قال القادة المشاركون في قمة جدة عن الأزمة الليبية؟
ماذا قال القادة المشاركون في قمة جدة عن الأزمة الليبية؟...
الدبيبة: مكافآت مراكز العزل في حسابات وزارة الصحة هذا الأسبوع
الدبيبة: مكافآت مراكز العزل في حسابات وزارة الصحة هذا ......
إعلان الإجراءات الاحترازية لحفظ لقاحات كورونا في أبوسليم
إعلان الإجراءات الاحترازية لحفظ لقاحات كورونا في أبوسليم...
أول فوج من الحجاج الليبيين يغادر إلى المدينة المنورة
أول فوج من الحجاج الليبيين يغادر إلى المدينة المنورة...
السعودية وأميركا تؤكدان دعمهما إجراء الانتخابات الليبية «في أقرب وقت ممكن»
السعودية وأميركا تؤكدان دعمهما إجراء الانتخابات الليبية «في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط