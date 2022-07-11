قعيم: أزمة الوقود في بنغازي مفتعلة

القاهرة - بوابة الوسط

وصف وكيل وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة، فرج قعيم، أزمة الوقود في مدينة بنغازي «بالمفتعلة»، متابعًا: «صرفنا 8 ملايين لتر من الوقود في عشرة أيام ومش ملحقين».

وقال قعيم، خلال زيارته مستودع رأس المنقار النفطي في بنغازي أمس الأحد، «الأزمة مفتعلة.. الوقود وغاز (الطهي) والديزل متوفر بكميات كبيرة في المستودع»، حسب حديثه في مقطع فيديو نشرته قناة «ليبيا الحدث» على موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

قعيم: محطات تغلق مضخاتها عمدا

وأضاف أن «هناك محطات تغلق مضخاتها عمدًا رغم وفرة الوقود لديها وسنحاسبها»، متابعًا: «وجهنا بزيادة حصص بعض المحطات وإلزامها بالعمل طوال الأربع وعشرين ساعة مع تركيب مولدات».

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وأكد قعيم أن القانون سيحاسب كل من له يد لافتعال هذه الأزمة بإيقاف مضخات الوقود، مكلفًا قوة أمنية تأمين المواطنين ومحطات الوقود لمساعدتهم وتسهيل عمل كامل المحطات.