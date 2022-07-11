طبرق تستقبل 25 شاحنة محملة بمليون لتر من الوقود

القاهرة - بوابة الوسط

استقبلت مدينة طبرق 25 شاحنة محملة بمليون لتر من الوقود.

وقال مصدر بشركة البريقة لتشويق المشتقات النفطية، لوكالة الأنباء الليبية، إن القافلة وصلت من بنغازي إلى طبرق، أمس الأحد.

وأضاف المصدر، الذي لم تسمه الوكالة، أن الشركة تعمل على توزيع الوقود للمدن الشرقية من مستودعات رأس المنقار ببنغازي، دون التسبب في أزمة وقود بأي مدينة، بالتعاون مع شركات التسويق المختلفة لضمان سرعة التوزيع.

وأشار إلى أن مساعي الشركة متواصلة لاستحداث مرسى جديد لاستقبال المشتقات النفطية، بدلا من مرسى طبرق الحالي الذي يعاني في ظل تهالك بنيته التحتية، وانتهاء صلاحية بعض مرافقه.