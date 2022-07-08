Atwasat

النائب العام يطلب تجميد حسابات مصرفية لشركة «ليبيانا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 يوليو 2022, 10:09 مساء
النائب العام يطلب تجميد حسابات مصرفية لشركة «ليبيانا»
شعار مكتب النائب العام. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

وجه مكتب النائب العام خطابا إلى مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي يطلب فيه تجميد الحسابات المصرفية الخاصة بشركة «ليبيانا» للهاتف المحمول في مصرف التجارة والتنمية.

وأوضح بيان النائب العام الصادر في 6 يوليو الجاري أن الحسابات الخاصة بالشركة والمعنية بالتجميد هي في 4 فروع لمصرف التجارة والتنمية، وهي حساب بالفرع الرئيس طرابلس، وحسابان بفرع بن عاشور، وفرع بمصراتة.

- الدبيبة يوقف تغيير مجلس إدارة شركتي «ليبيانا» و«المدار»
- «ليبيانا» توقع اتفاقية تعاون مع وزارة الدولة لشؤون المرأة
- انقطاع خدمات الاتصالات لشبكة «ليبيانا» في سرت

وقال المكتب إن ذلك التجميد جاء بعد التحقيقات الجارية لدى مكتب النائبا العام حيال الوقائع الواردة في متن بلاغ الممثل القانوني الشركة ليبيانا للهاتف المحمول.

واعتبر النائب العام أن ذلك القرار هدفه «صيانة للمصلحة العامة، ونأيًا بالمركز المالي الشركة ليبيانا للهاتف المحمول عن خطر الإضرار به جراء ممارسة الاختصاصات الموكلة لمجلس الإدارة من مجلسين، قيدت ببيانات أخرهما دون إتباع الإجراءات المقررة في قواعد تنظيم عمل الشركا ، ودون وضوح كيفية قيد البيانات المتعلقة به في السجل التجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة السعادة» أنس جابر

بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة السعادة» أنس جابر
الحجاج يتوافدون على جبل عرفات (صور)

الحجاج يتوافدون على جبل عرفات (صور)
باحثون يشككون بفعالية حقن مستخدمة لعلاج التهاب مفاصل الركبتين

باحثون يشككون بفعالية حقن مستخدمة لعلاج التهاب مفاصل الركبتين
«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار

«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار
وفاة جيمس كان أحد نجوم فيلم «العراب»

وفاة جيمس كان أحد نجوم فيلم «العراب»
4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»

4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»
القبض على قاتل أبيه في سبها

القبض على قاتل أبيه في سبها
بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل
الاتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين في عقود

الاتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين في عقود
في العدد المزدوج «346 ـ347»: غضب ومناورات ومبادرات.. وغلاء في العيد

في العدد المزدوج «346 ـ347»: غضب ومناورات ومبادرات.. وغلاء في العيد
بوتين يتوعد الغربيين: إذا أرادوا هزيمة روسيا «فليحاولوا»

بوتين يتوعد الغربيين: إذا أرادوا هزيمة روسيا «فليحاولوا»
يغيب عن «سداسي التتويج».. نجم النصر يعلن انتهاء موسمه بسبب الإصابة

يغيب عن «سداسي التتويج».. نجم النصر يعلن انتهاء موسمه بسبب الإصابة
بوريس جونسون يستقيل من قيادة حزب المحافظين

بوريس جونسون يستقيل من قيادة حزب المحافظين
عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر ترتيبات «سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر ترتيبات «سداسي التتويج»
بينها الغنوشي والجبالي.. تجميد أرصدة وحسابات مصرفية لـ10 شخصيات تونسية

بينها الغنوشي والجبالي.. تجميد أرصدة وحسابات مصرفية لـ10 شخصيات تونسية
بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية

بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية
شاهد في «وسط الخبر»: «الرئاسي» يبادر لحل الأزمة عبر مشاورات اللافي العاجلة

شاهد في «وسط الخبر»: «الرئاسي» يبادر لحل الأزمة عبر مشاورات اللافي العاجلة
توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما

توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
توزيع صكوك منحة الزواج على ذوي الإعاقة وأبناء مؤسسات الرعاية بالجنوب
توزيع صكوك منحة الزواج على ذوي الإعاقة وأبناء مؤسسات الرعاية ...
شركة الكهرباء: الشروع في تشغيل الوحدة الأولى بمحطة طبرق بطاقة 185 ميغاوات
شركة الكهرباء: الشروع في تشغيل الوحدة الأولى بمحطة طبرق بطاقة 185...
تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا 9 أشهر
تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا 9 أشهر
شركة البريقة تعلن افتتاح أول محطة وقود في المنطقة الجنوبية
شركة البريقة تعلن افتتاح أول محطة وقود في المنطقة الجنوبية
انتشال جثة مهاجر مغربي قرب زليتن. و«أمن السواحل»: القلعة هو المسؤول عن التهريب
انتشال جثة مهاجر مغربي قرب زليتن. و«أمن السواحل»: القلعة هو ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
المزيد
عقيلة صالح: رفضنا للإقصاء وراء فشل مفاوضات المسار الدستوري
عقيلة صالح: رفضنا للإقصاء وراء فشل مفاوضات المسار الدستوري...
النائب العام يطلب تجميد حسابات مصرفية لشركة «ليبيانا»
النائب العام يطلب تجميد حسابات مصرفية لشركة «ليبيانا»...
غلق ميدان الشهداء بطرابلس الليلة لإقامة صلاة العيد
غلق ميدان الشهداء بطرابلس الليلة لإقامة صلاة العيد...
انتشال جثة مهاجر مغربي قرب زليتن. و«أمن السواحل»: القلعة هو المسؤول عن التهريب
انتشال جثة مهاجر مغربي قرب زليتن. و«أمن السواحل»: القلعة هو ......
شركة البريقة تعلن افتتاح أول محطة وقود في المنطقة الجنوبية
شركة البريقة تعلن افتتاح أول محطة وقود في المنطقة الجنوبية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط