انقطاع خدمات الاتصالات لشبكة «ليبيانا» في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

توقفت خدمات الاتصالات الهاتفية لشبكة «ليبيانا»، بمنطقة سرت صباح اليوم.

وقال مصدر بقطاع الاتصالات، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن قطع الخدمات بالمنطقة جاء نتيجة أعطال فنية يجرى العمل على تصليحها.

وفي ديسمبر الماضي، أوقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بوصفه رئيس الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، قرار الجمعية تغيير مجلس إدارة شركتي «المدار الجديد» و«ليبيانا» لخدمات الهاتف المحمول، وكذلك عقد الجمعيات العمومية لشركات قطاع الاتصالات إلى حين إشعار آخر، وفق كتاب نشرته شركة «المدار الجديد» عبر صفحتها على «فيسبوك».

- الدبيبة يوقف تغيير مجلس إدارة شركتي «ليبيانا» و«المدار»

وجاء في كتاب وجهه مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، زهير أحمد محمود، إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، بتاريخ 23 ديسمبر، أنه «بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، توقف الإجراءات الواردة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة المدار الجديد للاتصالات الهاتفية، وشركة ليبيانا للهاتف المحمول، المتخذة في الفترة الأخيرة، وإيقاف عقد اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات التابعة للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة إلى حين إشعار آخر».