«ليبيانا» توقع اتفاقية تعاون مع وزارة الدولة لشؤون المرأة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 07:43 مساء
جانب من توقيع الاتفاقية, 29 يونيو 2021. (الشركة القابضة للاتصالات)

وقعت شركة ليبيانا للهاتف المحمول، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للاتصالات، اتفاقية تعاون مع وزارة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، لإنشاء خمسة مراكز في خمس بلديات تعنى بالمرأة.

وقال ليبيانا»، في بيان اليوم، إن التوقيع الذي حضره رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال، يأتي مساهمة من الشركة في المشاركة الاجتماعية.

فيما حضر التوقيع أيضا وزير الشباب، فتح الله الزني، ورئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا للهاتف المحمول، عبدالمنعم الحجاجي، ووكيل وزارة المواصلات وسام الإدريسي.

وتضم المراكز الخمسة المقرر إنشاؤها في بلديات سبها وجالو والجفرة ودرنة وأوجلة، ركنا اقتصاديا تنمويا، وركنا صحيا، إلى جانب الصالون الثقافي، وستُدار مباشرة من قبل نساء في البلديات المستهدفة بالتعاون مع عضو المرأة المنتخب في المجلس البلدي لتلك البلديات، وبإشراف وزارة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية.

وقالت الطرمال، إن هذا المشروع سيحقق للمرأة العديد من المكاسب على مختلف الأصعدة، كما أن العمل لا يزال شاق وطويل من أجل تحقيق الهدف المنشود، مؤكدة أن وزارة المرأة أخذت على عاتقها مسؤولية الرفع من قدرة مشاركة المرأة السياسية والاقتصادية والثقافية، كما أوضحت أن الوزارة التمست مدى وطنية وجدية شركة ليبيانا من خلال هذا المشروع.

جانب من توقيع الاتفاقية, 29 يونيو 2021. (الشركة القابضة للاتصالات)
جانب من توقيع الاتفاقية, 29 يونيو 2021. (الشركة القابضة للاتصالات)
جانب من توقيع الاتفاقية, 29 يونيو 2021. (الشركة القابضة للاتصالات)
جانب من توقيع الاتفاقية, 29 يونيو 2021. (الشركة القابضة للاتصالات)
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