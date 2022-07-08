انتشال جثة مهاجر مغربي قرب زليتن. و«أمن السواحل»: القلعة هو المسؤول عن التهريب

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الإدارة العامة لأمن السواحل، وقسم مكافحة التهريب والتسلل البحري بزليتن العثور على جثة مهاجر مغربي قرب ساحل مدينة زليتن، مشيرا إلى المتهم المسؤول عن تهريب هذه الضحية وغيرها من المغرب والجزائر يدعى «القلعة».

وأوضحت الإدارة في بيان اليوم الجمعة أنه بعد إنقاذ مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين والقبض عليهم علي شواطئ بحر ابو رقية زليتن من الجنسية المغربية والمصرية واتخاد كافة الإجراءات حيالهم، ورد بلاغ في اليوم الثاني بوجود جثة على الشاطىء.

شخصان يتعرفان على جثة الغريق

وأضاف البيان: «قمنا بنقل الجثمان إلي مركز زليتن الطبي، وجرى إحضار شخصين ونقلهم إلي مركز زليتن الطبي للتعرف علي الجثمان وبالفعل تعرفا عليه، وقالا إنه صديق لهم ويحمل الجنسية المغربية، وكان علي متن القارب الذي غرق في البحر».

وجرى السماح للمتهمين بالتواصل مع أهل الغريق لتسهيل إجراءات ترجيل الجثمان، لكن بعد ذلك ورد تهديد من شخص قال إنه في حال عدم إطلاق المهاجرين فسوف ينتقم من الشرطة، وفق البيان.

وبعد سؤال بعض المهاجرين عن من يكون هذا الشخص ذكرو أنه «يدعى القلعة وهو مسؤول عن الهجره من المغرب والجزائر إلي ليبيا وله مقر رئيسي لاستلام المهاجرين في مدينة درج، ومها ينقلهم إلى غدامس ثم يوزعهم إلى كل من زوارة والزاوية، وهو الآن في زوارة».