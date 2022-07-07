بقدرة 180 ميغاوات.. بدء تشغيل الوحدة الأولى في محطة طبرق مساء اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء بدء تشغيل الوحدة الأولى بمحطة طبرق الغازية، مساء اليوم الخميس.

وستدخل الوحدة على الشبكة الكهربائية بقدرة إنتاجية تصل إلى 180 ميغاوات، وذلك بعد الانتهاء من الاختبارات الأولية لها، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

تأخر بدء العمل بالوحدة

وسبق أن توقعت الشركة دخول الوحدة على الشبكة في نهاية مايو المقبل، حسب بيان في 27 أبريل الماضي، إلا أن تأخر الأعمال حال دون ذلك.

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واستبقت الشركة تشغيل المحطة بعقد دورة تدريبية لطاقم التشغيل والصيانة بها في محطة الخمس.

وتضم محطة طبرق أربع وحدات بقدرة إنتاج إجمالية 740 ميغاوات، وانطلق العمل بها في 25 يونيو العام 2021.

محطة كهرباء طبرق.

محطة كهرباء طبرق.