أحوال الطقس اليوم: أجواء صيفية في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء صيفية عادية على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تعرُّض المناطق الساحلية لمعدلات رطوبة عالية نسبيًا.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الساحل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 37 و41 درجة مئوية على بقية المناطق، وتسجل زيادة غدًا على الدواخل، ثم تتراجع بداية من يوم الجمعة.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر والساحل، وبين 35 و39 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية.