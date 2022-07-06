Atwasat

أحوال الطقس اليوم: أجواء صيفية في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 يوليو 2022, 09:37 صباحا
أحوال الطقس اليوم: أجواء صيفية في معظم المناطق
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء صيفية عادية على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تعرُّض المناطق الساحلية لمعدلات رطوبة عالية نسبيًا.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الساحل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 37 و41 درجة مئوية على بقية المناطق، وتسجل زيادة غدًا على الدواخل، ثم تتراجع بداية من يوم الجمعة.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر والساحل، وبين 35 و39 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية.

الواحات - السرير- تازربو - الكفرة
السماء صافية، والرياح شمالية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ويمبلدون للتنس: التونسية أُنس جابر أول عربية تصل إلى نصف نهائي بطولة كبرى

ويمبلدون للتنس: التونسية أُنس جابر أول عربية تصل إلى نصف نهائي بطولة كبرى
أميركا تقدم مكافآت مقابل معلومات عن الشحنات غير المشروعة في الشرق الأوسط

أميركا تقدم مكافآت مقابل معلومات عن الشحنات غير المشروعة في الشرق الأوسط
فتح تحقيق بسبب انتهاء مباراتين لكرة القدم «91-1» و«95-صفر»

فتح تحقيق بسبب انتهاء مباراتين لكرة القدم «91-1» و«95-صفر»
«الرئاسي» يعلن خطة لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا

«الرئاسي» يعلن خطة لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا
بالصور.. بعثة الأهلي بنغازي تصل إلى تونس استعدادا لـ«سداسي التتويج»

بالصور.. بعثة الأهلي بنغازي تصل إلى تونس استعدادا لـ«سداسي التتويج»
الرئيس التونسي يدعو للتصويت بـ«نعم» للدستور الجديد لـ«إنقاذ الدولة»

الرئيس التونسي يدعو للتصويت بـ«نعم» للدستور الجديد لـ«إنقاذ الدولة»
اليورو يسجّل أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاما

اليورو يسجّل أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاما
فنانو بنغازي يحيون الذكرى الأولى لرحيل جابر عثمان (صور)

فنانو بنغازي يحيون الذكرى الأولى لرحيل جابر عثمان (صور)
زيلينسكي: لا يمكن الانتظار لنهاية الحرب لبدء إعادة إعمار أوكرانيا

زيلينسكي: لا يمكن الانتظار لنهاية الحرب لبدء إعادة إعمار أوكرانيا
استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت

استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت
مجلس النواب يعلن إحراق وسرقة مستندات سرية ومهمة خلال اقتحام «جمعة الغضب»

مجلس النواب يعلن إحراق وسرقة مستندات سرية ومهمة خلال اقتحام «جمعة الغضب»
(فيديو) مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار استهدف مسيرة في عيد الاستقلال الأميركي قرب شيكاغو

(فيديو) مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار استهدف مسيرة في عيد الاستقلال الأميركي قرب ...
«الكهرباء»: محمد إسماعيل يتسلم مهام منصب مدير عام الشركة

«الكهرباء»: محمد إسماعيل يتسلم مهام منصب مدير عام الشركة
لليوم الخامس.. استمرار اعتصامات السودانيين في الخرطوم

لليوم الخامس.. استمرار اعتصامات السودانيين في الخرطوم
عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة

عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يخضع الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة لاختبار بالستي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يخضع الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة لاختبار بالستي
القره بوللي: تسلمنا 3.7 مليون دينار.. ولم نصرف أي مبلغ منها للشركات المنفذة لمشروعات في البلدية

القره بوللي: تسلمنا 3.7 مليون دينار.. ولم نصرف أي مبلغ منها للشركات المنفذة ...
آرسنال الإنجليزي يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعقد «طويل الأمد»

آرسنال الإنجليزي يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعقد «طويل الأمد»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عقيلة صالح: قدمنا قائمة مرشحين للمناصب السيادية وننتظر رد «الأعلى للدولة»
عقيلة صالح: قدمنا قائمة مرشحين للمناصب السيادية وننتظر رد «الأعلى...
الداخلية: تسليم مقرات بلدية المردوم بعد إخلائها من خارجين عن القانون
الداخلية: تسليم مقرات بلدية المردوم بعد إخلائها من خارجين عن ...
غرق شاب مصري قبالة ساحل سرت
غرق شاب مصري قبالة ساحل سرت
أحوال الطقس اليوم: أجواء صيفية في معظم المناطق
أحوال الطقس اليوم: أجواء صيفية في معظم المناطق
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع ......
المزيد
مدير كلية دفاع «ناتو»: على إيطاليا التعاون مع تركيا بفاعلية أكثر في ليبيا
مدير كلية دفاع «ناتو»: على إيطاليا التعاون مع تركيا بفاعلية ......
عميد المجلس البلدي حي الأندلس يستقيل من منصبه
عميد المجلس البلدي حي الأندلس يستقيل من منصبه...
الدبيبة يوجه بتشكيل لجان للبت في مستحقي العلاج بالخارج
الدبيبة يوجه بتشكيل لجان للبت في مستحقي العلاج بالخارج...
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة...
أحوال الطقس اليوم: أجواء صيفية في معظم المناطق
أحوال الطقس اليوم: أجواء صيفية في معظم المناطق...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط