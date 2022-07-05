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«الكهرباء» تتفق مع شركة كورية على استئناف العمل بمحطة الزويتينة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 يوليو 2022, 06:08 مساء
«الكهرباء» تتفق مع شركة كورية على استئناف العمل بمحطة الزويتينة
التوقيع على محضر اتفاق لاستئناف العمل بمشروع محطة كهرباء الزويتينة، 5 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)
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وقعت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، مع شركة «داوو» الكورية، محضر اتفاق لاستئناف العمل بمشروع محطة كهرباء الزويتينة للدورة المزدوجة.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن ذلك يأتي في إطار سعيها لاستكمال المشاريع المتوقفة، وعودة الشركات الكورية لإنجاز المشاريع المتعاقد عليها.

وفي سبتمبر الماضي، ناقش وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد عيسى، الأربعاء، عودة الشركات الكورية لاستكمال أعمالها داخل ليبيا بعد توقفها عن العمل لسنوات، خاصة في مجال الكهرباء في محطات غرب طرابلس والخليج والزويتينة.

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العبدلي يتوقع «قفزة» في الشبكة الكهربائية
وفي وقت سابق اليوم، توقع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، حدوث «قفزة كبيرة» في الشبكة الكهربائية بحلول نهاية العام الجاري، مع العمل على إعادة تشغيل عديد الوحدات والمحطات وصيانة مشاريع متوقفة، وتفعيل العقود الخاصة بالمشاريع الجديدة.

وقال العبدلي خلال فيديو بثته صفحة الشركة على «فيسبوك»، إن فرق الصيانة التابعة لشركة الكهرباء تمكنت من إرجاع ما يقارب 3 آلاف ميغاوات كانت متوقفة، إضافة إلى صيانة ألفي كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء.

وأوضح خلال زيارة إلى محطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية، أن الفريق المشترك من شركتي الكهرباء و«سيمنز» تمكنا من إرجاع الوحدة السابعة من محطة كهرباء جنوب طرابلس بقوة 45 ميغاوات وذلك بعد توقف دام لثلاثة أشهر، لافتًا إلى إعادة تشغيل الوحدة الثالثة بمحطة الزهرة، فيما يجري العمل حاليًا على إعادة الوحدة الأولى.

التوقيع على محضر اتفاق لاستئناف العمل بمشروع محطة كهرباء الزويتينة، 5 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)
التوقيع على محضر اتفاق لاستئناف العمل بمشروع محطة كهرباء الزويتينة، 5 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)
التوقيع على محضر اتفاق لاستئناف العمل بمشروع محطة كهرباء الزويتينة، 5 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)
التوقيع على محضر اتفاق لاستئناف العمل بمشروع محطة كهرباء الزويتينة، 5 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)
التوقيع على محضر اتفاق لاستئناف العمل بمشروع محطة كهرباء الزويتينة، 5 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)
التوقيع على محضر اتفاق لاستئناف العمل بمشروع محطة كهرباء الزويتينة، 5 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)
التوقيع على محضر اتفاق لاستئناف العمل بمشروع محطة كهرباء الزويتينة، 5 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)
التوقيع على محضر اتفاق لاستئناف العمل بمشروع محطة كهرباء الزويتينة، 5 يوليو 2022. (شركة الكهرباء)
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