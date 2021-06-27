وفد كوري يزور محطة كهرباء الزويتينة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يونيو 2021, 10:26 مساء
جانب من زيارة الوفد الكوري لمحطة كهرباء الزويتينة. (الشركة).

زار وفد كوري موقع مشروع محطة كهرباء الزويتينة، أمس السبت، للاطلاع على الأعمال الفنية بالموقع، تمهيدا لاستئناف الشركات الكورية نشاطها في ليبيا.

وقالت شركة الكهرباء إن الوفد الكوري اطلع على الدورة المزدوجة للمحطة بمدينة الزويتينة بقدرة 250 ميغاوات، للاطلاع على أعمال الكشف التي تقوم بها الفرق الفنية وتقييم الظروف الملائمة للعمل وذلك لإعطاء الموافقة للشركات الكورية بممارسة نشاطها بليبيا بصورة عاجلة جدا.

رافق الوفد عضو مجلس الإدارة المهندس رضوان خليل و مدير عام مشروعات الإنتاج المهندس طارق الرايس ومدير دائرة التخطيط المهندس محمد ابوسويدر و لجنة الإشراف علي المشروع الخاصة بالشركة العامة للكهرباء وشركة داوو الكورية.

وخلال الزيارة، جرى عقد اجتماع موسع بالموقع والاطلاع على الأوضاع الملائمة لاستكمال العمل والتأكيد للوفد الكوري عن حالة المشروع وطريقة التخزين الجيدة لمواد المشروع والظروف الملائمة المستقرة التي تشهدها المنطقة والبلاد.

كما جرى التأكيد علي ضرورة رجوع الشركات الكورية بدون اي قيود واستئناف الأعمال بصورة عاجلة لإستكمال هذا المشروع بصورة عاجلة جدا واتخاذ الخطوات العملية لإتمام أعمال المشاريع المتوقفة في كل مناطق ليبيا.

جانب من زيارة الوفد الكوري لمحطة كهرباء الزويتينة. (الشركة).
جانب من زيارة الوفد الكوري لمحطة كهرباء الزويتينة. (الشركة).
جانب من زيارة الوفد الكوري لمحطة كهرباء الزويتينة. (الشركة).
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